Papalote Museo del Niño, a casi 'medio camino' de meta para sobrevivir

Del 18 de enero al 2 de febrero, el Papalote Museo del Niño logró recaudar 23 millones 603 mil 424 pesos, que es apenas el 47 por ciento de lo que necesitan recabar antes de terminar marzo para sobrevivir.

En conferencia, Dolores Beistegui, directora general del museo, detalló que de este porcentaje, 44.5 puntos porcentuales corresponde a grandes donadores que son las empresas asociadas al museo como ADO, Herdez, Bimbo, GNP, CitiBanamex, Bayer, Chedraui, entre otros.

Mientras que 2.7 puntos es por donación de la población general, que son más de 3 mil personas las que han participado para esta causa.

“Aún nos falta recaudar, pueden donar desde 50 pesos hasta sumas más importantes, la idea es salvar un espacio pensado para la formación de los niños del país”, dijo la directora.

Mauricio Amodío Herrera, presidente del consejo directivo del Papalote, señaló que 90 por ciento de los terrenos del museo son concesión del Gobierno de la Ciudad de México y el 10 por ciento restante pertenecen a privados, que son parte del consejo del museo.

“Al momento no tenemos deudas, todo se ha pagado (…) Nunca recibimos donativos de la Ciudad de México para la operación, trabajamos con ellos en programas de colaboración con la Secretaría de Educación local pero no hay donativos del gobierno, en ninguna administración”, destacó.

Beistegui comentó que no tienen plan si no llegan a la meta, “pues no tenemos contemplado no llegar, vamos a seguir trabajando para alcanzar los 50 millones, trabajamos todos los días y en los planes de reapertura para noviembre”.

Sobre las sedes de Cuernavaca y Monterrey, la directora general del Papalote añadió que ahí los trabajadores fueron liquidados porque no aceptaron la reducción del 50 por ciento de su salario –como sucedió en el museo de la CDMX- y en cuanto puedan reabrir, volverán a contratar.

Te podría interesar

Papalote Museo del Niño dice que está en riesgo de desaparecer por la pandemia

Ella es Libertad, la chatbot que te ayudará a solicitar amnistía