ONG busca que diputados promuevan iniciativa sobre reciclaje en México

En México existen mil 60 centros de acopio de residuos sólidos valorizables, es decir reciclables, los cuales apenas tienen capacidad para recibir 0.03 por ciento de lo que se produce en todo el país, según un estudio realizado por organización a favor de la prohibición de plásticos de un solo uso y Greenpeace.

En entrevista con El Financiero, Pedro Zapata, vicepresidente de OCEANA, la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a proteger los océanos del mundo, dijo que esta busca que los diputados promuevan una iniciativa donde no sólo se legisle sobre el control en residuos y prohibición de productos plásticos.

“Cuando la industria plástica habla sobre mejorar el esquema de recolección suena bonito pero no hay infraestructura, hablamos de un problema aritmético, porque no hay curva de reciclar, la economía circular de la que hablan no es suficiente”, explicó.

Dijo que hay propuestas de legisladores donde hablan de que no hay espacio en la economía para estos productos, producidos en informalidad y que terminan en los océanos.

“En Greenpeace hicieron un estudio sobre la capacidad real de reciclar plástico estado por estado, y hablaron para preguntar no solo la teoría, sino lo que realmente están recibiendo. Encontraron que es un sector con mucha informalidad, no hay estadísticas realistas”, comentó.

Greenpeace dice que hasta este 2019, solamente 22 estados del país cuentan con una ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos.