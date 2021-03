Ocho ‘mujeres con alas’ que elevan la industria de la aviación mexicana

Sobrecargos, primeras oficiales, ingenieras, controladoras aéreas y pilotos, la participación de las mujeres en la industria aérea en México todavía tiene una larga ruta por recorrer. En El Financiero presentamos ocho testimonios de ‘mujeres con alas’, que impulsan la participación femenina en la aviación y buscan un ambiente laboral en el ‘aire’ más equitativo.

Aída Vergara

Primera oficial Viva Aerobus

Aída comenzó a volar como sobrecargo en Mexicana de Aviación, pero siempre quisó ser piloto aviador.

Pasó por Interjet como primera oficial y ahora es una de las 30 mujeres que integran la planta de pilotos en Viva Aerobús.

Aunque aún hay pocas mujeres en la industria, Vergara dice que las condiciones han mejorado, sin olvidar que aún hay obstáculos, como el señalamiento de otros compañeros que subestiman la capacidad de las capitanas.

“Mucha gente todavía no lo entiende, cómo es posible, estás joven, eres mujer y se impresionan. Pero todos podemos hacer este trabajo”.

Martha Vera

Capitana que impulsa la igualdad

La capitana Vera es la primera secretaria de Género e Igualdad Sustantiva en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), el sindicato que representa a pilotos de Aeroméxico y Aeromar.

Con 35 años de experiencia es una de los pilotos más reconocidos en el gremio. Vera impulsa una agenda que permita crear un protocolo contra el acoso que aún viven los pilotos, además de mejorar y adecuar las políticas de maternidad.

“En la aviación, las mujeres siempre serán bienvenidas, es una profesión de alta profesionalización, solo es cuestión de visibilizar esta profesión”, dijo.

Paola Zertuche

Ingeniera de operaciones

El puesto que ocupa Paola es de vital importancia para mantener la seguridad de los vuelos. Con seis años de experiencia en Viva Aerobús, Zertuche lidera el equipo de ingeniería de operaciones de la aerolínea, en donde tiene a cargo un grupo de profesionales que determinan si un vuelo es factible y garantizan el rendimiento óptimo de las aeronaves.

“Liderar siempre me da motivación, siempre me he guiado de forma positiva, el inicio es complicado siendo líder, sobre todo, teniendo hombres a tu cargo, pero la filosofía de Viva está alineada a la inclusión, al respeto, que ser mujer no demerita”.

Jacqueline Pulido

La primera piloto de Volaris

“Fui la primera mujer piloto de Volaris, fue un reto porque una de las cosas que me dijeron fue: eres la primera, de ti depende que entren más mujeres”, cuenta Pulido, quien decidió dejar de volar para concentrarse en su maternidad, pero ello no significó alejarse para siempre del ‘cielo’, sino que encontró en la seguridad aérea y en el adiestramiento de capitanes, una nueva faceta como profesional. Para Pulido, la inclusión de la mujer en la aviación aún enfrenta muchos retos, pero asegura se ha avanzado: “cuando entré a estudiar para piloto, en la escuela ni siquiera había baño para mujeres”, recordó.

Alhelí Cárdenas

Capitana e investigadora de accidentes aéreos

Con más de dos décadas de experiencia como piloto, Cárdenas es también una de las pocas mujeres que han incursionado en la investigación de accidentes aéreos en el país. Para ella, los ‘michomachismos’ aún persisten en una industria que, poco a poco, se abre para la incursión femenina.

“Es difícil en este mundo que se piensa solo es de hombres: piensan que cuando tengas hijos vas a dejar de trabajar, qué opina tu marido, tu novio, ¿En qué momento pediste tú, hombre, permiso para trabajar? Esto es una constante lucha para las pilotos”.

Lourdes Martínez

Controladora aérea

Cada vez que hay un aterrizaje en la Ciudad de México, es probable que Lourdes, controladora de Torre en el AICM, haya dado indicaciones para que el avión pueda realizar dicha operación con eficiencia y de forma segura.

De acuerdo con Martínez, las posiciones de controlador aéreo han sido tomadas, cada vez más, por mujeres.

Al menos en el aeropuerto capitalino, el 50 por ciento de las posiciones de control están cubiertas por mujeres.

“En muchos lugares no había mujeres controladoras aéreas en puestos medios de mando, ahora lo están aperturando”.

Elsa Hernández

Aferrarse al cielo

La capitán Hernández pasó de estudiar contaduría a ser sobrecargo y luego a ser piloto. En el camino no solo se interpuso la caída de las Torres Gemelas, sino la quiebra de Mexicana e Interjet, que fueron su hogar durante años.

Para ella, una de las primeras mujeres en volar para Click, de Mexicana, aún hay camino por recorrer.

“Todavía nos falta camino por recorrer, las jóvenes que vienen detrás están empujando fuerte porque vaya cambiando. Hay ejemplos claros, la lista debería ser más grande, pero hay compañeras que son referentes”, aseveró la capitán Elsa Hernández.

Alejandra Márquez

De familia aviadora

Todos en la familia de la piloto Alejandra Márquez han encontrado en el aire, su profesión.

Es por ello que, con la ruta bien definida, la capitana pasó por las aerolíneas de Mexicana, Interjet y, ahora Viva Aerobús.

Dejar de volar nunca fue una opción, aunque reconoce que aún faltan mucho por avanzar.

“Debemos tener todas más oportunidades, antes la situación era muy difícil, a las mujeres no las dejaban ni tocar el avión, les iba fatal, pero con el tiempo ha ido cambiando esto, aunque aún somos un porcentaje bajo en la aviación”, afirmó Alejandra Márquez.