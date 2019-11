Nos dimos una 'vuelta' por la app del Buen Fin de la Concanaco y esto encontramos

El Buen Fin ha arrancado. Los titulares de las secretarías de Hacienda y Economía, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dieron el 'banderazo' de salida el jueves en la noche en una librería de la Ciudad de México.

Para la que es la novena edición del programa, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) presentó una innovación: la aplicación ‘El Buen Fin 2019’.

"Ya contamos con un catálogo, al día de hoy, de 623 mil productos, que son los que más se han vendido en las ocho ediciones anteriores, con 24 millones de precios comparativos, pero estimamos que llegaremos a 30 millones durante el transcurso del programa", dijo José Manuel López, presidente del organismo.

Nos dimos a la tarea de ver algunos de los 623 mil productos mencionados por el dirigente y aquí presentamos los resultados:

Pantallas

Uno de los bienes de consumo preferidos de este programa. De acuerdo con el comparativo de precios hecho por la app, puedes encontrar la televisión más cara en Sanborns.

Se trata de una pantalla Samsung de 82 pulgadas QLED 8K, cuyo precio es de 198 mil 999 pesos.

Especial

En el extremo contrario, esta una pantalla marca Sansui de 22 pulgadas HD Basic. Comprarla le costará a tu bolsillo 2 mil 149 pesos.

Especial

Computadoras

Best Buy tiene, de acuerdo con la app de la Concanaco, la laptop con el precio más alto. Se trata de un equipo Lenovo modelo Legion Y740 I7 de 17.3 pulgadas.

El equipo, que cuenta con un procesador Intel Core i7 y 32 gigabytes de RAM, además de una memoria de un terabyte, cuesta 50 mil 999.

Especial

Por el contrario, la computadora más barata es una laptop Marvel Kempler & Strauss de 14 pulgadas que puede encontrarse en Sears en 3 mil 499 pesos.

Especial

Videojuegos

Los gamers aprovechan también este fin de semana para comprar un nuevo equipo. Si tú eres de los que planean invertir una buena suma de dinero, la oferta que presenta Coppel puede atraerte.

Esta cadena tiene una consola PlayStation 4 Pro de 1 terabyte en 13 mil 199 pesos.

Especial

Si buscas no gastar tanto, Best Buy tiene en oferta un Xbox One S, con memoria de 500 gigabytes más una tarjeta Live de 3 meses. ¿El precio? 4 mil 400 pesos.

Especial

Celulares

Esta época del año también es aprovechada para quienes quieren renovar su smartphone. El más caro que aparece en la app de la Concanaco es un iPhone Xs Max de 64 gigabytes, que tiene un precio de 28 mil 997 pesos en Walmart.

Especial

En el rango más bajo, puedes encontrar en Chedraui un celular marca AIWA modelo AW 501 en mil 245 pesos.

Especial

Refrigeradores

Si lo tuyo son los productos de línea blanca, el Buen Fin también cuenta con ofertas de refrigeradores. En la gama alta, está un modelo marca LG de 31 pies Instaview French, con un precio de 68 mil 999 pesos y que puedes encontrar en Sears.

Especial

En la gama baja, está un refrigerador marca Aspix de 1.6 pies que puedes adquirir en Coppel en 2 mil 899 pesos.