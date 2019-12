Norma para combatir estrés laboral 'activa' demanda de servicios de firmas de Recursos Humanos

La entrada en vigor de la NOM 035 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a las empresas a atender factores de riesgo psicosociales de su personal, incrementó la demanda de servicios de firmas de recursos humanos como Adecco, AON, Deli Life Wellness y Grupo Human, ante la necesidad de las compañías de entender cómo funciona la norma a fin de evitar millonarias multas.

Los riesgos psicosociales se relacionan con padecimientos como estrés laboral, ansiedad, desequilibrio del sueño, depresión, síntomas que reportan tres de cada cuatro trabajadores, aseguró Daniel Gutiérrez Larotta, director de consultoría de Grupo Human.

Lo anterior se encuentra relacionado con que, al año, los mexicanos laboran en promedio 2 mil 257 horas, lo que significa 28 por ciento más que la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Sólo ocho por ciento de las compañías en México cuenta con una política de riesgo psicosocial, de éstas el 20 por ciento tiene identificado lo que son los riesgos, 15 por ciento cuenta con estrategias por puesto y 64 por ciento aplica una encuesta orientada al empleado, reveló un estudio de AON.

La NOM 035, entró en vigor en dos etapas, la primera de ellas arrancó el pasado 23 de octubre, y consiste en que las empresas deben sensibilizar a los trabajadores acerca de la NOM, implementar medidas preventivas como el trabajo en equipo o actividades recreativas, y aplicarles un cuestionario para identificar quiénes han sufrido un evento traumático que les desencadena estrés.

La segunda etapa, que arranca en octubre de 2020, consiste en que una vez que tengan los resultados de los cuestionarios, se brinde atención y se apliquen los programas de prevención y atención correspondiente.

Las acciones deberán reportar resultados, pues podrían ser solicitados para verificación por la autoridad. Además, las firmas que incumplan enfrentarán multas que van de 20 mil hasta 500 mil pesos.

Recomienda deporte

Actividades deportivas y una dispersión de la carga de trabajo son las principales recomendaciones que la empresa de recursos humanos, Adecco hace a sus clientes para adaptarse a la NOM 035.

“Manejamos un programa que se llama Will For You, donde se invita a los empleados a realizar una actividad y registrarlo en una plataforma, al final del año los kilómetros se vuelven una propuesta económica para donaciones”, dijo Ivonne López, directora de training and consulting de Grupo Adecco México.

Agregó que capacitar en la administración del tiempo y comunicación entre los equipos traerá consigo la delegación de actividades y una reducción de carga de trabajo en una sola persona.

La directiva compartió que en el año tuvieron un alza de 35 por ciento en la solicitud de asesoría, y encontraron que la industria textil y de transporte, son los sectores rezagados en el cuidado de sus trabajadores.

Descuentos para el gimnasio

Un mobiliario adecuado, campañas de salud y alianzas con gimnasios, son las mejores herramientas que AON encuentra para reducir el estrés de los empleados.

“Entre las estrategias para mejorar el entorno organizacional es que se tenga el mobiliario adecuado, campañas de vacunación, y tener accesos a clubes o gimnasios a precios preferenciales”, expuso Patricia Barras, directora de consultoría en capital humano para AON México.

Meditación y nutrición

Talleres de meditación y un seguimiento a la salud son la base del programa 360 que Deli Life Wellness comenzó a implementar hace tres años como su estrategia para reducir en 28 por ciento el ausentismo laboral.

“Hacemos un diagnóstico general con estudios, hemos reducido 30 por ciento los rangos altos de glucosa, triglicéridos y colesterol y también ponemos talleres de meditación”, dijo Fernanda Espinosa, fundadora de Deli Life Wellness.

Entre sus clientes se encuentran Bank of America, UBS y Credit Suisse, quienes pertenecen al sector financiero, que desde sus normas internacionales cuida de sus trabajadores, explicó Espinosa.

Agregó que han encontrado una oportunidad en la implementación de la NOM 035 y han expandido sus servicios a despachos de abogados.

Integración familiar

Eventos culturales y deportivos con la gente que participe en la toma de decisiones son las principales acciones preventivas para combatir el estrés, de acuerdo con Daniel Gutiérrez Larotta, director de consultoría de Grupo Human.

“Integrar un plan que fortalezca la integración de equipo como eventos culturales y deportivos, que son actividades que hablan de una integración incluso familiar, de tal manera que puedan llevarse mejor”, detalló Gutiérrez

Refirió que en el transcurso del año presentaron un incremento hasta 500 por ciento en la demanda de asesorías, y encontraron trabajadores más vulnerables en los puestos de vigilancia, servicio al cliente y operaciones.