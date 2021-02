Nombran a Alfonso de Angoitia nuevo presidente de Univisión

El Consejo de Administración de Univisión, nombró a Alfonso de Angoitia como su nuevo presidente, informó la compañía en un comunicado este jueves.

De Angoitia es el actual copresidente ejecutivo de Televisa, junto con Bernardo Gómez.

Televisa es propietario de 36 por ciento de Univisión, mientras que el 64 por ciento restante fue comprado en diciembre del año pasado por los fondos de inversión Searchlight Capital Partners y ForgeLight.

Univisión es la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales.

A nivel local, Univision es propietaria y opera 61 estaciones en Estados Unidos. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, más 89 afiliadas, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming Univision Now, la mayor cadena de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares.

