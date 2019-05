Netflix convierte a Coca-Cola en estrella de 'Stranger Things'

Coca-Cola se une al elenco de la exitosa serie de Netflix Stranger Things.

La compañía de bebidas con sede en Atlanta está reviviendo la tan difamada Nueva Coca-Cola por tiempo limitado este verano, antes de la tercera temporada de la serie de fantasía de Netflix Stranger Things.

La trama ocurre en 1985, el mismo año en que Coca-Cola intentó, sin éxito, imponer una nueva fórmula a los consumidores. La Nueva Coca-Cola aparecerá a lo largo de la tercera temporada de la popular serie, informaron las compañías este martes.

Netflix indicó que no ha aceptado dinero de Coca-Cola por la colocación en la nueva temporada, y que los creadores del show, Ross y Matt Duffer, concibieron la idea por su cuenta. Coca-Cola ayudará a promover la serie poniendo etiquetas de Stranger Things en botellas y latas.

Netflix ha creado un negocio de video con un valor de más de 150 mil millones al ofrecer a sus usuarios una alternativa sin publicidad al cable y al satélite. Pero la compañía ha comenzado a experimentar formas de trabajar con grandes corporaciones sin vender anuncios tradicionales.

"Es un espacio nuevo para nosotros", dijo Barry Smyth, director de mercadeo global de Netflix, en una entrevista. "No lo estamos haciendo por ingresos. Lo estamos haciendo para crear buenas experiencias para los miembros, en la medida en que la expresión creativa de un programa se pueda respaldar trabajando con una marca".

Serie No. 1

Stranger Things es la serie original más popular de Netflix, según datos de investigadores externos, y ha servido para que Netflix juegue con nuevas oportunidades comerciales.

Hasbro ha lanzado una versión de Stranger Things del popular juego de mesa Monopoly, mientras que el minorista de ropa Hot Topic ha vendido camisetas y sudaderas de la serie.

Netflix no tiene planes de publicar anuncios tradicionales en medio de sus programas, pero ha presentado bienes de consumo. Los personajes de 'Stranger Things' comen Kentucky Fried Chicken en la segunda temporada, mientras que los sándwiches Subway aparecen en la comedia romántica To All the Boys I’ve Loved Before.

Los productos de Coca-Cola ya han aparecido más de una docena de veces en Stranger Things, un drama de misterio para adolescentes ambientado en una pequeña ciudad de Indiana durante los años ochenta. Coca-Cola dijo que discutió formas de integrar aún más sus productos en la serie sin forzarlos.

Falla épica

Coca-Cola introdujo la Nueva Coca-Cola en abril de 1985 para luchar contra una reducción de su cuota de mercado. Pero resultó en un conflicto con los fanáticos que inundaron la compañía de cartas y llamadas de protesta. La compañía dio marcha atrás 79 días después, anunciando que reintroduciría la fórmula original.

Las ambiciones de Coca-Cola son más modestas esta vez. La compañía venderá un pequeño lote de botellas de vidrio con la marca Stranger Things en su sitio web, dando a los compradores un regalo de dos latas de Nueva Coca-Cola cuando compren dos botellas.

También colocará máquinas expendedoras inspiradas en la serie de Netflix en ciudades seleccionadas y ofrecerá latas de Coca-Cola con el diseño original y el logotipo.

"El verano de 1985 fue un gran momento para nosotros, y traer la Nueva Coca-Cola de manera limitada generará entusiasmo y conversación", asegura Stuart Kronauge, presidente de la unidad de negocios de Coca-Cola en Norteamérica. "Eso es bueno para nosotros, y es bueno para Stranger Things".