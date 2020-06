¿Necesitas hacer un envío? DiDi entregará tus mercancías y paquetes

La plataforma de movilidad, DiDi, lanzó su servicio de entrega de mercancías y paquetes en 18 ciudades del país, a fin de que los usuarios eviten salir.

En un comunicado, la empresa de origen chino detalló a través de su aplicación DiDi Pasajero, que los usuarios podrán seleccionar la opción de DiDi Entrega para contactar a un conductor y hacer el envío de paquetes en un horario de 6:00 a 23:00 horas.

Los paquetes deberán ser de un tamaño que pueda transportarse en la cajuela de un vehículo, que no dañe ni maltrate el vehículo y que no ponga en riesgo al conductor. No se podrán transportar seres vivos ni objetos que infrinjan las disposiciones legales o sean controlados.

El usuario que solicite el servicio pagará el equivalente al viaje, con cargo a su tarjeta bancaria. Si el pago es en efectivo, este deberá realizarse al momento de iniciar el viaje con el paquete.

DiDi aclaró que solo los conductores con las calificaciones más altas y con mayor número de viajes podrán brindar el servicio de DiDi Entrega, con esto se busca una mayor calidad en el servicio.

Por último, la empresa detalló que su servicio de DiDi Entrega está disponible en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Obregón, Culiacán, Hermosillo, Ciudad Juárez, La Paz, León, Los Mochis, Guasave, Mérida, Mazatlán, Mexicali, Puebla y Toluca.