NAIM fue cancelado por causas técnico-financieras y no por corrupción: Jiménez Espriú

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se construía en Texcoco, no fue cancelado por corrupción, sino por causas técnico-financieras, aseguró este lunes el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú.

"No fue la corrupción por la que paramos el NAIM. Las causas por las que se tomó la decisión fueron de índole técnicas y financieras", afirmó.

En ese sentido, el secretario dijo que el sobrecosto de la obra en Texcoco fue uno de los principales factores para cancelar el aeropuerto.

El costo inicial del NAIM era de 168 mil millones de pesos. Sin embargo, al cancelar la obra, esta tenía un costo cercano a los 300 mil millones de pesos, según el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

Este incremento de los costos fue una de las principales motivaciones para 'enterrar' este proyecto iniciado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Además, el NAIM no podía operar de forma simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que este tendría que cerrarse.

En contraparte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la corrupción fue uno de las causas de cancelación del proyecto aéreo.

“Sí hubo corrupción en construir el aeropuerto de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco”, aseveró López Obrador el 10 de abril en la conferencia matutina.

Esto lo reiteró durante este lunes. "El aeropuerto. ¿Qué no dije que era una obra faraónica y un pozo de corrupción? ¿Dónde está la novedad? ¿Qué no dije que existían estos privilegios? Pero desde hace años. Entonces, ¿qué pensaban?, ¿que iba yo a llegar y como lo único que me importaba era el puesto iba yo a adaptarme y a dedicarme a hacer lo mismo?", aseveró en el encuentro matutino con los medios de comunicación.

Debido a la cancelación de la obra del NAIM, se dio 'luz verde' para la realización de la nueva instalación aeroportuaria en la base militar de Santa Lucía. No obstante, un grupo llamado #NoMásDerroches ha interpuesto diversas medidas para detener ese proyecto.

El 4 de julio, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó que los juicios de amparo que interpuso el colectivo contra las obras del aeropuerto de Santa Lucía, sean concentrados en un Tribunal Colegiado, a fin de evitar sentencias contradictorias.

Pese a esto, el Gobierno federal ha reiterado que seguirá adelante con el proyecto aunque será respetuoso de las decisiones del juez y esperará a que se emita el dictamen de impacto ambiental.