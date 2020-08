Estas son las razones por las que es más atractivo invertir en México que en China

Para las empresas estadounidenses, movilizar a México la producción que actualmente tienen en China significaría un ahorro de 23 por ciento en sus costos de suministros, si se toman en cuenta variables como el costo del destino, los tiempos de entrega o el factor riesgo, según un análisis de la consultora PwC.

“La dependencia fundamentalmente de China, por sus ventajas en materia de costos y escala, y el impacto de la crisis sanitaria están obligando a las empresas a ampliar más sus horizontes y pensar en otras ubicaciones, como es el caso de México”, dijo la firma en su estudio “Más allá de China: Hacia una mayor diversificación y eficiencia de costos en las cadenas de suministro”.

Además, según una encuesta de PwC, el 16 por ciento de las firmas norteamericanas que operan en China ya tenían planes para reajustar su producción o sus fuentes de abastecimiento previo a la pandemia.

“Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia para las empresas de manufactura es la importancia de balancear la capacidad de respuesta ante movimientos vertiginosos, como disrupciones en las fuentes de abastecimiento y cambios en la demanda”, advirtió Yamel Cado, socia líder de Comercio Exterior de PwC México.

Mientras que Carlos Zegarra, socio líder de Management Consulting de PwC, dijo que la necesidad de responder de forma más ágil a los cambios en el ecosistema, sumado a la permanente necesidad de reducir los costos operativos y plazos de ejecución, brinda a México una importante oportunidad para captar nuevos clientes.

“La crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19, añadió una variable adicional a la tendencia en cambio de cadenas de suministro. Tenemos datos de que en 2019 alrededor de 19 por ciento de los ejecutivos en Estados Unidos se replanteaba mover sus cadenas de suministro de China a la región (Norteamérica) por la guerra comercial entre ese país y la nación asiática. Ahora con el coronavirus se busca tener cadenas de suministro más resilientes”, comentó.

De acuerdo con la encuesta “CFO Pulse Survey” de PwC, 38 y 25 por ciento de los encuestados en México y Estados Unidos, respectivamente, aseguraron que “desarrollar opciones alternativas de abastecimiento y/o cambiar los términos contractuales” de la cadena de suministro es importante para reconstruir o mejorar sus fuentes de ingresos.

Empresas se salen de China

Firmas como Spin Master, SMTC, Motorparts Cars of America y Techint aceleraron la implementación de ‘mudanzas’ a naciones como México, para cumplir con sus tiempos de producción y entrega a sus clientes y en algunos casos para proteger a sus empleados por el coronavirus.

Carlos Zegarra, dijo que encontraron que el costo de mano de obra de México frente a China es 33.5 por ciento más baja, por lo cual el país tiene grandes oportunidades para atraer inversión.

“El modelo que tenemos en el estudio no es para todas las empresas e industrias, como la industria tecnológica, la cual sigue siendo la ventaja de China (…) No solamente es producir en China, los productores tienen una buena cadena de proveedores en la región asiática, por eso no es fácil moverse, las empresas deben considerar modelos mixtos”, destacó el experto de PwC.

Eddie Smith, director general de SMTC Corporation, proveedor de t servicios integrales de fabricación de productos electrónicos, dijo en conferencia que parte de la producción que tenían en China la movieron a México, o Estados Unidos en localidades como Florida y Fremont, por lo que ahora solo mantienen un pequeño equipo Asia para apoyar sus actividades de ingeniería global.

Mientras que David Lee, director de finanzas de la firma de autopartes Motorcar Parts of America, explicó que incrementó sus inversiones en una conversión rápida de sus líneas de producción en México para absorber lo que hacían en China, reconociendo un ahorro importante en costos de mano de obra.

“Acabamos de comenzar a darnos cuenta de los beneficios de expandir nuestras operaciones en México y el lanzamiento de nuestras nuevas categorías de frenos, con las expectativas de un crecimiento significativo de los ingresos de las líneas de productos nuevos y existentes”, destacó.

El fabricante de juguetes Spin Master considera a México también como uno de los sitios más atractivos para invertir.

“Estamos aumentando nuestras actividades de abastecimiento y adquisición fuera de China con nuevas capacidades de fabricación en Vietnam, México e India. Esta plataforma global multidimensional nos brinda una ventaja competitiva en términos de capacidad”, dijo Ronnen Harary, CEO de Spin Master, en conferencia con analistas.