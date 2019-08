Morelos busca que taxistas y camiones se vuelvan sustentables con crédito de Nafin

La Secretaría de Movilidad y Transportes en Morelos busca renovar la flota de taxis y camiones con itinerario fijo que estén en malas condiciones con unidades híbridas o que utilicen gas natural y diésel, a través de un financiamiento con Nacional Financiera (Nafin).

“Se trata de créditos que se van a pagar en 60 meses, en donde el dueño de la concesión ya no desembolsará más dinero para comprar otra unidad; con esto tendrán un ahorro con el que podrán pagar la mensualidad del auto, por lo que se pagará solo”, señaló el titular de la dependencia, Víctor Mercado Salgado.

El 7 de agosto se publicó en el periódico 'Tierra y Libertad', la autorización a los transportistas para que dejen en garantía su concesión a cambio de obtener el financiamiento con Nafin, con base en un convenio ya signado.

Actualmente, el parque vehicular del transporte público en Morelos es de 32 mil autos, de los cuales el 25 por ciento deben cambiarse de manera urgente, ante las recientes contingencias ambientales que se registraron en el estado, durante los primeros meses del año.

Las unidades tendrán la conversión de gas natural a diésel, para que puedan operar en las pendientes y evitar que incrementen las tarifas del servicio, a consecuencia de los altos precios de las gasolinas en el país.

Recientemente, los dirigentes del ramo habían planteado la necesidad de aumentar el pasaje hasta 10 pesos, por no poder asumir el alto precio de los combustibles.

Además, los transportistas que hagan uso de este beneficio obtendrán la extensión a 10 años de su concesión y la condonación del pago por la renovación de sus derechos de la misma.

No obstante, Mercado Salgado advirtió que los concesionarios sólo tendrán hasta diciembre, para renovar sus vehículos, si no es así, ya no podrán circular y prestar el servicio, pues insistió en que es necesario tomar estas medidas y evitar de nueva cuenta que se presente la mala calidad del aire en la entidad.