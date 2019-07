Mobike, en riesgo de perder permiso para circular en CDMX

Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), dijo el lunes que si la empresa de bicicletas sin anclaje, Mobike, no realiza el pago de la contraprestación que impuso Semovi, no podrá operar en la Ciudad de México (CDMX).

"Mobike no pago, si no paga no podrá operar (...) Lo que prevé el aviso sobre la subasta es que, si alguna de las empresas no paga, nosotros determinamos el procedimiento de cómo se asignan el resto de patines o bicicletas en los cuales no puede participar la empresa que no pagó", apuntó Lajous.

Explicó que en caso d e que no hayan cumplido en tiempo y forma se distribuirán las 2 mil 400 bicicletas que se habían asignado a Mobike en un nuevo procedimiento donde podrán participar las que pasaron la primera fase.

El directivo señaló que dos empresas ya habían pagado: Jump y Dezba, mientras Mobike se amparó para no pagar.

"Les dieron una suspensión que, solo se les otorgaba, si en cinco días garantizaban el pago. Entonces (el juez) dice te otorgó la suspensión si pagas, y la suspensión es contra no pagar.

"El juez nos notificó a nosotros, se les negó la suspensión definitiva al final y tienen que pagar, al no pagar se les notifica que se tienen que retirar", dijo el directivo.

La Secretaría de Movilidad determinó en junio que para obtener el permiso de operación anual, las empresas interesadas tendrían que cumplir con el pago de una contraprestación, de lo contrario no tendrían autorización para prestar el servicio.

El 26 de marzo, la Semovi publicó los lineamientos para la operación de este tipo de transporte, que contemplan una flota de mil 483 bicicletas –por arriba de las mil 100 permitidas bajo la regulación temporal– y 856 monopatines.

Dentro de los lineamientos, se consideraron las reglas para el horario de servicio y la velocidad máxima de 25 km/hr, así como la designación de áreas de estacionamiento, el mantenimiento de unidades, las obligaciones de comunicación, capacitación y sanción por parte de las empresas, póliza de seguros, entre otros.