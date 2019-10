Michael Klein analiza una oferta por Univision

El negociador de acuerdos en serie Michael Klein considera una oferta por la cadena en español Univision Communications, según personas familiarizadas con el asunto.

Churchill Capital, la compañía de adquisición de propósito especial de Klein, o SPAC, ha hablado con asesores sobre hacer una oferta por Univision, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto no es público. No se ha tomado una decisión y Churchill Capital podría optar por no avanzar con una oferta, dijeron las personas.

Univision también ha despertado el interés de otras partes, dijeron.

Un representante de Univisión declinó hacer comentarios. Los representantes de Churchill Capital, con sede en Nueva York, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.