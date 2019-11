México se quedará sin recibir 1,500 mdd en inversión solar por cambio en certificados de energía limpia: AMIF

La incertidumbre generada por los recientes cambios regulatorios en el otorgamiento de los Certificados de Energía Limpia (CEL) impedirá que la industria de generación eléctrica solar no invierta este año alrededor de mil 500 millones de dólares en proyectos en México, dijo este jueves Carlos Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF).

En conferencia por la presentación del foro Solar Power México and Storage, el representante industrial detalló que para este 2019 se esperaba una inversión total en este tipo de proyectos de pequeña y gran escala de 3 mil 500 millones de dólares, 60 por ciento más que el año pasado, pero con los cambios en los CEL y otros factores, como el freno en la industria de la construcción, el monto será solo de 2 mil millones, 45 por ciento más que 2018.

“Todavía este año hubo como 45 por ciento de crecimiento contra el año anterior, para esas inversiones es más sensible la parte de la certidumbre. Entonces ahí queremos que nos digan el camino (en energías renovables)”, indicó Ortiz en entrevista con medios. “(La nueva regulación de los CEL's) nos reduce el crecimiento, entre ese y otros factores”.

Recientemente, la Secretaría de Energía (Sener) publicó una regulación para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emita estos certificados vía sus plantas hidroeléctricas, geotérmicas y su central nuclear Laguna Verde, lo cual generará una sobreoferta en el mercado y bajará los precios de los mismos.

Industriales del sector de energía limpia acusan que esto desmotiva la inyección de capital.

Por ello, Ortiz pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador definir su política en energía renovable, puesto que consideran que aún no hay un plan claro para el desarrollo de este tipo de generación eléctrica.

“Ya llevan casi un año (el gobierno federal), es momento de que ya conozcan en qué situación se encuentra cada uno de los sectores del país, entonces creo que es momento de exigir ahora cuál es la propuesta. Ya se conoce en qué estado estamos, ya está el diagnóstico, pues vamos viendo ahora sí las propuestas”, mencionó.

Destacó que ellos se pueden ajustar en cualquier tipo de escenario político, pero necesitan conocer si el gobierno cree en el cambio climático y la importancia de este tipo de electricidad.

"Hay favoritismo en hidrocarburos, incluso vemos que el dinero de los impuestos se destina a eso, pero no hay una postura sobre las renovables y no podemos opinar sobre algo que no han dicho", declaró el directivo.

Arnold Solís, directo de SDE México, empresa instaladora de paneles solares, también comentó que quieren conocer las reglas que regirán el sector para generar un plan de acción.

"Eso no frenará las inversiones, tenemos muchos proyectos, pero queremos conocer su postura sobre la política que seguirá el gobierno en este tema", agregó.