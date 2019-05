Mexichem, AT&T y Walmart estiman crecimiento en México, pero...

Directivos de AT&T, Mexichem y Walmart coincidieron este miércoles que la economía de México puede alcanzar crecimientos del 4 por ciento anual, siempre y cuando el sector público y privado trabajen de la mano bajo un escenario de reglas claras y competencia.

“Por supuesto que podemos crecer al cuarto por ciento, para esto se necesitan las bases para crecer las inversiones”, dijo Daniel Martínez, director general de Mexichem.

Agregó que las bases incluyen reglas de juego, Instituciones, derechos de propiedad y competencia.

Por su parte, Guilherme Loureiro, presidente director general de Walmart de México y Centroamérica, apuntó que para que el sector retail, y en el caso de su empresa, su visión para alcanzar el crecimiento del 4 por ciento en la economía mexicana se requiere de eficiencia administrativa entre gobierno y empresas.

“En el espíritu de la empresa hay potencial de crecimiento pero por todas las regulaciones abrimos menos de lo que quisiéramos, hace falta facilitar las aperturas de tiendas y con ello las inversiones, porque México sí puede crecer 4 por ciento, pero necesita trabajo en conjunto”, apuntó Loureiro.

Mencionó que en el sector retail no hace falta competencia, pues además del canal tradicional, como son las 'tienditas de la esquina', actualmente hay varias cadenas de autoservicio y con formato como el de Oxxo, 7-Eleven, y Círculo K.

Por su parte, Mónica Aspe Bernal, vicepresidenta de Asuntos Externos de AT&T, consideró que en el sector de telecomunicaciones hace falta competencia, principalmente en costos.

“Tenemos que cuidar y fomentar la inversión de la industria privada para poder crecer, y en el sector de telecomunicaciones necesitamos más competencia, uno de los temas que más se ha destacado porque se traduce en mejor calidad de servicio, mejores precios y mayor cobertura”, declaró.

Alertó que hay 30 millones de personas en México que no están conectadas, y en encuestas se ha revelado que no tienen acceso a internet porque no les alcanza, no porque no exista cobertura.

Los directivos se presentaron en el panel Sector privado: aliado para impulsar el crecimiento económico, llevado a cabo en el Foro Impulsando el Potencial Económico de México: Una Nueva Visión para la Inversión y el Desarrollo Económico, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.