Megacable pide que se regulen a plataformas como Amazon y Netflix

Enrique Yamuni Robles, director general de Megacable de México, pidió este jueves que se regulen a las plataformas como Amazon, Netflix o Izzi.

“Porque necesitamos que las plataformas, todas, tengan la misma regulación, no se trata de que regulen a los que vienen o los que están, se trata de que todos tenemos que tener la misma regulación, así de sencillo, los mismos impuestos, los mismos derechos y las mismas obligaciones”, aseguró Yamuni en su participación en el quinto foro de Retos de la Competencia en el Entorno Digital.

Agregó que no se trata de crear nuevos impuestos para las plataformas llamadas Over The Top (OTT), sino que todas las empresas digitales tengan las mismas obligaciones como es el pago de impuestos, a fin de crear un mercado competitivo.

“Yo creo que es importante cuando pedimos competencia, nosotros tenemos piso disparejo en la competencia, los que estamos aquí somos entes regulados por un gobierno y todos pagamos impuestos, entonces por qué las plataformas no pagan impuestos, Amazon, Netflix, y dicen que no haya nuevos impuestos, son los impuestos existentes los que se tienen que pagar”, detalló.

En octubre pasado, el Senado aprobó reducir las tasas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas que usan plataformas digitales como Netflix, MercadoLibre o Spotify para vender o arrendar bienes y servicios.

Los legisladores avalaron ese mes la reserva para modificar las tasas y umbrales de ingresos previstos en la fracción III del artículo 113-A de la Ley del ISR aplicables a los contribuyentes que enajenan (venden o arrendan) bienes o prestan servicios a través de plataformas digitales.

La tasa de retención se redujo en el mínimo de 1 por ciento a 0.4 por ciento para ingresos mensuales de hasta mil 500 pesos y en un máximo de 15.4 por ciento a 5.4 por ciento para los ingresos mayores a 100 mil pesos.