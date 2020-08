Más de 500 pasajeros van en queja colectiva en contra de Interjet

Más de 500 clientes de Interjet preparan una queja colectiva en su contra debido a que la acusan de cometer fraude mediante la cancelación de vuelos, cambios sin previo aviso de itinerarios, así como entrega de vouchers de vuelos que no sirven o por montos menores a los pagados originalmente por los pasajeros, escudándose en las condiciones sanitarias actuales por el coronavirus.

Entre las múltiples historias, revisadas por El Financiero, se repite un esquema: los clientes compran un vuelo, la aerolínea lo cancela por “los profundos cambios que atraviesa la aviación comercial”, para luego emitir un certificado electrónico, por un importe menor al pagado.

“Hay mucha gente que no le llegó la cancelación, no le dijeron que lo cancelaban y cuando llegaron al aeropuerto, el personal de la aerolínea le informó de la suspensión del vuelo cuando iban a documentar las maletas”, advirtió Nohemí, una pasajera afectada por Interjet que funge como vocera del grupo de clientes que piden una respuesta de la aerolínea.

Incluso las cancelaciones han ocurrido en vuelos locales, donde el cierre de fronteras por el Covid no existe, por ejemplo entre Monterrey a Cancún. Miguel es uno de los viajeros que ha sufrido por este modelo que acusa como fraudulento. En marzo, el viajero compró 15 paquetes (vuelo más hotel) a través de Interjet Vacations para viajar de la Monterrey a Cancún.

En junio, consultó el estado de su viaje que fue cambiado sin previo aviso de horario y tres días después fue cancelado por lo que recibió los vouchers correspondientes.

Miguel cambió sus certificados en los mismos vuelos cancelados inicialmente, con un pago adicional por diferencia tarifaria de 15 mil 623 pesos. Un par de semanas después, la aerolínea canceló de nuevo sus vuelos.

“Les solicité el reembolso del total de los vuelos y la diferencia tarifaria que pagué por vuelos que ellos mismos me cancelaron”, relató Miguel, quien tuvo que comprar boletos en otra aerolínea para no suspender su viaje y perder su reservación de hotel. En total, el pasajero pagó 173 mil pesos que están en el ‘limbo’.

Son condiciones de mercado, dice Interjet

Sobre las acusaciones de pasajeros, Interjet respondió que las cancelaciones o cambios en los itinerarios de vuelo responden a las condiciones de mercado y a las restricciones de viaje en algunas rutas operadas

En una respuesta institucional, la aerolínea refirió que, si bien los vouchers no son transferibles, estos son enviados a todos los pasajeros en caso de cancelación de vuelo.

“Los vouchers funcionan como monederos electrónicos, no son transferibles, pero pueden utilizarse en las distintas rutas”, aseguró Interjet.

Sin embargo, los afectados afirman que la aerolínea de la familia Alemán mantiene en venta los vuelos cancelados en su página de internet, por lo que más usuarios pueden comprarlos y, posteriormente, Interjet notifica nuevamente la cancelación.

En abril, la Profeco advirtió que Interjet simulaba la devolución de boletos e indicó que la aerolínea no brindaba certeza, equidad ni seguridad jurídica a los consumidores.

Sin embargo, el grupo de inconformes señalan que hasta ahora Profeco no ha atendido sus demandas, favoreciendo a la aerolínea.

“Los consumidores de este grupo han realizado quejas a través de Concilianet Profeco, aunque, hasta la fecha sin respuesta alguna a las muchas quejas interpuestas”, señala el grupo de inconformes.

Pablo es otro de los clientes de Interjet defraudado. Los vouchers que tenía que recibir por la cancelación no han llegado. Tras múltiples llamadas al centro de atención de Interjet, sólo le han dado una respuesta: “sus boletos no han sido enviados al corporativo para ser autorizados. En unos días lo recibirá”, pero las semanas pasan e Interjet no le resuelve.

Cabe destacar que, a mediados de julio, la aerolínea de la familia Alemán, informó a mediados de julio que recibió una capitalización por 150 millones de dólares de parte de Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle.