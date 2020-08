Los piratas se ‘comen’ a los marinos mexicanos en las aguas del país

Los ataques a embarcaciones en las zonas navales del país han ido en aumento, pese a la vigilancia de la Secretaría de Marina (Semar), que, en caso de un hurto, no siguen el protocolo de alerta para reaccionar ante el embate de los conocidos como ‘piratas modernos’.

De acuerdo con una misiva enviada a José Rafael Ojeda, titular de la Semar, el Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante acusa que los marinos no están atendiendo el Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (PBIP).

Los Marinos Mercantes señalan que estas fallas han orillado a que los asaltos no puedan ser comunicados en tiempo real, pues el contacto entre las embarcaciones y las fuerzas castrenses se hace, erróneamente, a través de teléfonos celulares que no cuentan con señal.

“Siempre llegan tarde (los militares) a las llamadas de auxilio que oportunamente les hacemos las embarcaciones comerciales que enfrentamos los peligros en la Sonda de Campeche”, dice la carta de la que El Financiero tiene copia.

Al respecto, el director del Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante, Marcelino Tuero, señaló que los ataques en Ciudad del Carmen han sido constantes sin que los marinos militares sigan los procedimientos.

“Nosotros le explicamos que no estaban aplicando el sistema de alarmas, en donde en tierra debe haber un receptor y ellos usan teléfonos para reportar los robos. No, en cada barco hay un botón (de alarma) y la respuesta debe ser inmediata. Pero ellos no lo llevan a cabo así”, lamentó Tuero.

Este hecho contrasta con el compromiso del gobierno mexicano que desde 2004 pidió instrumentar el Código de Seguridad de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias.

Entonces, la Organización Marítima Internacional (OMI) certificó la seguridad de los puertos y buques mexicanos, que permitían una correcta comunicación entre los navíos y el puerto, sobre todo en situaciones de inseguridad.

Sin embargo, este sistema que ayudaría a evitar el atraco de los buques, no es aplicado en algunos de los 16 puertos administrados por el gobierno federal.

El 17 julio, el presidente señaló que la Marina sería la encargada del mando de los puertos mexicanos, situación que desencadenó la renuncia del titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú.

De acuerdo con expertos esta decisión del presidente implicaría operaciones de comercio más lentas, debido a los obstáculos de inspección que implementan los marinos.