López Obrador 'apura' a la Semarnat por el estudio de impacto ambiental de Santa Lucía

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este sábado que espera que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía esté lista la próxima semana, documento que aún no ha sido entregado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"Lleva mucho tiempo hacer los trámites, no solo al ciudadano, no solo al empresario, al interior del mismo Gobierno, hasta ahora, por ejemplo, no nos entregan el estudio de impacto ambiental de Santa Lucía, y es un proyecto estratégico y todavía la Secretaría de Medio Ambiente no lo entrega, espero que ya la semana próxima lo termine", indicó.

Las suspensiones otorgadas al colectivo #NoMásDerroches que impiden iniciar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía tiene como uno de sus argumentos que el Gobierno no cuenta con los estudios de impacto ambiental.

El presidente estuvo de gira en San Luis Potosí, donde firmó el Convenio para el Desarrollo de la Huasteca Potosina, a fin de ampliar el Aeropuerto Nacional de Tamuín, con una inversión de mil 440 millones de pesos.

La ampliación del Aeropuerto de la Huasteca Potosina se contempla en un periodo de cinco años y se prevé que detone la llegada de 600 mil nuevos turistas anuales y generará siete mil 500 empleos, directos e indirectos, de acuerdo con Miguel Torruco, secretario de Turismo.

López Obrador recordó que en marzo, cuando estuvo de gira en Valles, el alcalde del lugar, Adrián Esper Cárdenas, le propuso construir un nuevo aeropuerto.

"Nos comprometimos a atender la petición y le pedimos a servidores públicos que visitaran la Huasteca para ver lo más conveniente y se encontró que existía el aeropuerto en Tamuín. Tras un análisis, se llegó a la conclusión que este era el sitio más apropiado, conveniente", expresó.

Anunció que el Gobierno del Estado se encargará de arreglar la entrada al aeropuerto, la carretera principal y la adquisición de terrenos para la ampliación de la terminal aérea.