Lamborghini niega tener relación con el empresario mexicano que asegura ser CEO de la firma

Automobili Lamborghini desconoció cualquier relación con el empresario mexicano Jorge Antonio Fernández García, quien se ostenta como representante y CEO de la firma en Latinoamérica, amparado, según su dicho, por una demanda que mantiene contra la automotriz.

Fernández García afirmó que tiene una demanda en contra de la firma italiana y el dueño de la marca, Volkswagen AG, desde 2015 en Buenos Aires, Argentina, y aseguró que obtuvo una medida cautelar en noviembre del año pasado.

En comentarios a El Financiero aseveró que su empresa existe legalmente constituida desde hace más de 25 años y con contratos firmados por directores de Chrysler y MegaTech, que eran los dueños de la empresa antes de 1998, cuando la compró Volkswagen AG.

Sin embargo, a través de un comunicado difundido por un distribuidor de Lamborghini, la firma italiana negó la relación comercial en la región Latinoamérica.

“Lamborghini no tiene conocimiento de ningún tipo de relación comercial con entidades establecidas en América Latina o con el señor García y no tiene intención de producir automóviles en México. De hecho, Lamborghini está llevando a cabo un litigio activo en Estados Unidos e Italia (donde se ha obtenido una orden de cese y desistimiento) contra el señor García con respecto al uso no autorizado de la marca y las marcas registradas de Lamborghini”, dijo la firma en su comunicado.

A esto García respondió “Automóviles Lamborghini Latinoamérica sufrió difamaciones y ataques de diversos medios de comunicación que acusan a la compañía mexicana, así como a su presidente y director general, Jorge Antonio Fernández García, de defraudadores, por ello expresamos nuestro rotundo repudio a dichas aseveraciones”.