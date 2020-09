¿Qué es la TUA? ¿Por qué la pagas en cada boleto de avión? Aquí todos los detalles

En México, el uso de las instalaciones y de los servicios en el edificio terminal de un aeropuerto son más caros que el vuelo mismo. La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) representa en promedio 35 por ciento del costo de un boleto de avión, aunque dependiendo del aeropuerto de despegue y aterrizaje el costo puede alcanzar hasta el 60 por ciento.

La TUA es recaudada por las distintas aerolíneas con operación en el país, para luego transferir esos recursos a alguno de los tres grupos aeroportuarios que concentran cerca de 63 por ciento de la llegada de turistas nacionales e internacionales: del Pacífico (GAP), del Sureste (ASUR) y del Centro Norte (OMA) que son los concesionarios de los puertos aéreos en México.

A nivel tarifario, este componente del boleto –que recientemente fue desglosada por las aerolíneas en la compra de billetes de avión–, es variable de acuerdo con los diferentes tipos de aerolíneas: para Viva Aerobus, por ejemplo, este rubro llega a representar hasta el 60 por ciento de la tarifa de un vuelo.

Ante el fuerte impacto que tiene la TUA en el costo de un boleto, la aerolínea dirigida por Juan Carlos Zuazua decidió desglosar este componente y ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar esta tarifa después de realizar la reservación de su vuelo.

“Este esfuerzo es resultado de las áreas de oportunidad que presenta el significativo monto de las TUAs, definidas por los grupos aeroportuarios, y que llegan a significar hasta el 60 por ciento del costo total de un viaje para el pasajero”, dijo la aerolínea a El Financiero en una respuesta institucional.

El Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), operado por el gobierno federal, es el más caro en cuanto a Tarifa de Uso de Aeropuerto se refiere, lo que impacta en el precio final del boleto de avión de los pasajeros.

Esta tarifa se actualiza cada mes en función de la paridad peso-dólar. Para septiembre, la TUA vigente para viajes nacionales es de 537. 9 pesos, mientras que la referente a viajes internacionales es de mil 21 pesos con 71 centavos.

De acuerdo con Brian Rodríguez, analista del sector aéreo en Monex Casa de Bolsa, la TUA representa en promedio el 35 por ciento del costo total de un boleto para una aerolínea de bajo costo, mientras que para aerolíneas como Aeroméxico, el porcentaje es menor pues el precio del vuelo es mayor por su modelo de negocio.

Reynosa, Durango, Tampico, Torreón y Zacatecas son otros de los puertos aéreos más caros para los viajeros nacionales, que deben pagar 562.6 pesos por el uso de las instalaciones aeroportuarias.

Hasta antes de la crisis, las aerolíneas buscaban que la extinta Dirección General de Aviación Civil (ahora Agencia), interviniera para regular las ganancias de los grupos aeroportuarios, que gozan de márgenes financieros más pronunciados, que el de las líneas aéreas.

Crisis obligará a negociar tarifas

El COVID-19 abrió una posibilidad de negociar entre los operadores aeroportuarios y las empresas encargadas de movilizar a los pasajeros vía aérea.

Jonathan Felix, director asociado en la calificadora de valores Verum, señaló que la contingencia sanitaria permitirá la negociación entre los concesionarios aeroportuarios con las aerolíneas para buscar compartir ganancias.

“No descartamos que estas negociaciones terminen en beneficios para ambas partes; los aeropuertos no pueden operar si no hay aerolíneas y, a su vez, las aerolíneas no pueden seguir trabajando si no hay aeropuertos”, señaló el experto.

En opinión de Rodríguez, una disminución en las tarifas de uso de puertos aéreos es complicada, ya que éstas tienen una tendencia al alza, sin embargo, una reducción permitiría impulsar la recuperación de la industria aérea en México.

“Sería un importante catalizador para el sector aéreo, ya que podríamos observar un menor costo a nivel de tarifas e incentivar al viajero a recuperar la confianza en los viajes de placer en una primera instancia”, apuntó Rodríguez.

Volaris ha decidido señalar la TUA a los usuarios al momento de reservar los pasajes aéreos, ya que este desglose en los boletos ofertados busca brindar una mayor transparencia a los clientes sobre los componentes tarifarios del boleto.

“Tomando en cuenta que la TUA es un cargo adicional ajeno a la aerolínea, decidimos mostrar este concepto más claramente y diferenciarlo de la tarifa aérea”, refirió la empresa dirigida por Enrique Beltranena.

Volaris acordó con GAP, OMA y con el AICM descuentos del 20 por ciento en los servicios aeroportuarios que contribuirán a reducir el costo de los boletos aéreos.