Junta de Nissan se reunirá este martes para elegir nuevo CEO y destino de implicados en caso Ghosn

La Junta de Nissan se reunirá este martes a pocas semanas de la fecha límite (23 de octubre) autoimpuesta por el fabricante de automóviles japonés para encontrar un nuevo CEO luego de la salida de Carlos Ghosn.

La lista es encabezada por cuatro candidatos principales, dijeron personas con conocimiento del asunto. La selección de un nuevo líder es prioridad y los directores están dispuestos a discutir el destino de Hari Nada, denunciante clave en la 'caída' del expresidente Carlos Ghosn.

Hari Nada es vicepresidente senior de Nissan y trabajó en la oficina del CEO bajo Ghosn y su sucesor, Saikawa. Se espera que Nada sea un testigo clave en el juicio de Ghosn el próximo año.

Makoto Uchida, presidente de la empresa conjunta de Nissan en China, Jun Seki, exjefe de Nissan en China, y Ashwani Gupta, director de operaciones de Mitsubishi, estaban en la lista de candidatos principales de un grupo de más de 10 contendientes, según la gente.

El director de operaciones de Nissan, Yasuhiro Yamauchi, el CEO interino, también está de regreso en la lista, dijeron personas con conocimiento del asunto.

El intenso enfoque en las actividades de la Junta subraya las decisiones fundamentales que enfrenta con respecto al futuro de Nissan, que reportó ganancias bajas en una década y anunció 12 mil 500 recortes de empleos.

Las ventas de automóviles se están desacelerando en todo el mundo y las nuevas tecnologías, desde automóviles autónomos hasta electrificación, están afectando a la industria.

Al mismo tiempo, Nissan está trabajando para reparar y realinear su relación con su principal accionista Renault, su socio en una alianza global con Mitsubishi Motors.

"Nissan necesita escapar del estancamiento actual debido a los nombramientos ejecutivos y la toma de decisiones", dijo Koji Endo, analista de SBI Securities Co.

"Hay que reestructurar en casa y en el extranjero, el desarrollo de vehículos nuevos debe acelerarse, mientras que la coordinación administrativa con Renault y los esfuerzos para mejorar la rentabilidad están en desorden. Hay tantas cosas que hacer."

Hari Nada no estuvo disponible para hacer comentarios. No respondió a un mensaje enviado por correo electrónico en busca de comentarios y no respondió el teléfono cuando Bloomberg News lo contactó. Un representante de Renault también declinó hacer comentarios.

Jean-Dominique Senard, presidente de Renault, asistirá a la reunión del martes, dijeron las fuentes.

Senard también es miembro del Comité de Nominaciones. La junta se ha vuelto más activa después de adoptar una nueva estructura a principios de este año, y hace un mes expulsó al exCEO Hiroto Saikawa.

"Dado el corto plazo para la decisión que os directivos han establecido para encontrar un nuevo CEO, cada reunión es importante", dijo Janet Lewis, analista de Macquarie Capital.

“Al igual que Saikawa, Nada es visto como parte de la 'vieja guardia', por lo que solicitar su renuncia es algo positivo. Dicho esto, el cambio en Estados Unidos y el mantenimiento del impulso en China es en lo que los inversores están más enfocados ”.

La Junta estaba dispuesta a discutir medidas disciplinarias para Nada, de 55 años, quien recientemente estuvo implicado en un escándalo en Nissan que involucraba una compensación excesiva en forma de derechos de revalorización de acciones. Pero la presión sobre él para que abandone la compañía se ha intensificado en los últimos días, New York Times, el Wall Street Journal y Financial Times han informado sobre su posible destino.

"Recientemente ha habido informes de los medios sobre la investigación interna de Nissan sobre la mala conducta ejecutiva y la compensación basada en SAR.

La investigación, realizada por Nissan y firmas de abogados de terceros, se llevó a cabo de manera rigurosa y adecuada, siguiendo los procesos establecidos. Además, a lo largo de la investigación, el riesgo de conflictos de intereses se consideró adecuadamente desde una variedad de puntos de vista ”.

Azusa Momose, portavoz de Nissan, escribió en un correo electrónico. "Para evitar poner en peligro cualquier acción legal futura y considerar la necesidad de proteger la información personal, Nissan no revelará más información ni hará más comentarios".

Nada está cooperando con los fiscales japoneses en virtud de un acuerdo de negociación de culpabilidad en su caso contra Ghosn por delitos financieros, según una abogada que estudió en Reino Unido y Japón.

Nada es primordial para la investigación de Ghosn.

Aunque la Junta se fijó una fecha límite de fines de octubre para seleccionar un nuevo CEO, quiere completar el proceso antes del 23 de octubre.

"Los mayores desafíos para el nuevo CEO es unificar al equipo de alta gerencia y lograr que las relaciones con los concesionarios en EU vuelvan a un camino positivo para maximizar el beneficio de los nuevos modelos, especialmente la nueva Rogue", dijo Lewis.