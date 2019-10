La aviación privada ya no es exclusiva de ‘rockstars’

La aviación privada ejecutiva nunca ha sido, no es, ni será un servicio económico, pero de acuerdo con Elliot Ross, director de Ventas de Millennium Air, ya no es para ‘unos cuantos’, y además tiene en la experiencia al cliente uno de sus grandes atractivos.

“No voy a decir que es un servicio barato, pero no es exclusivo de un ‘rockstar’ o de un alto político, ya no es para ‘unos cuantos’”, dijo Ross durante la conferencia de prensa de la presentación del evento ‘The One 2019’.

El directivo destacó que los servicios de Millennium Air han logrado posicionarse como competidores de las aerolíneas comerciales gracias a la experiencia y la puntualidad que ofrece.

Lo anterior, explicó, ya que muchos empresarios han optado por sus servicios debido a que, al comparar el tiempo que implica volar en un avión comercial, las ventajas que ofrece la aviación privada y el número de asientos de las naves de la firma, el costo es similar al de ‘business class’.

“Ya no puedes depender de una aerolínea comercial que te lleve a Monterrey o Guadalajara porque te va a retrasar. Si tú divides un avión entre 9 pasajeros, lo que principalmente ofrecemos, te sale lo mismo que volar en Business Class, y llegas a la hora que quieras. (Además) no te cobramos el tiempo de espera que estarás en tu junta, entre otras ventajas”, dijo en entrevista para El Financiero.

“¿Quién no han tenido que soportar demoras de vuelos comerciales y no ha llegado a una junta o a un evento importante? Es cuando decimos que a veces vale más tu tiempo que el dinero. Más vale pagar un poquito más, pero tener la certeza de que llegarás a tiempo”, agregó.

El directivo de la firma dijo que la aviación privada debe convertirse en una experiencia para el cliente, que además de ofrecerle puntualidad le debe hacer sentir que el avión es suyo.

“Más que un servicio, estamos ofreciendo una experiencia en la que el cliente no se quiera bajar del avión. Que no piense ‘esto lo renté y ya’, sino que se sienta como en casa, que sienta que el avión es suyo”, dijo en la conferencia.

The One es un evento en el que se presentan las marcas de lujo más importantes de distintos sectores como automotriz, alta relojería, gastronomía, arte, arquitectura, entre otros. Se llevará a cabo en el hangar de Millennium Air en Toluca los días 6 y 7 de noviembre.