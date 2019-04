KIA aclara que autos investigados en EU no se vendieron en México

La automotriz coreana KIA dijo que la investigación que realiza el gobierno de Estados Unidos sobre algunos modelos de la marca no fueron vendidos en México.

En un correo enviado a El Financiero, la empresa aclaró que los llamados a revisión realizados en la Unión Americana no aplican en el país.

“Dichos vehículos año modelo no se venden en México, este llamado a revisión no aplica para el país. Nos interesa aclarar esta información, para no crear incertidumbre entre los usuarios de dichos vehículos en este mercado”, dijo la empresa.

El pasado lunes, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dijo que abrirá una investigación que afectará a 3 millones de autos de Hyundai y KIA por incendios no causados por accidentes.

La pesquisa responde a una petición realizada por una agencia de seguridad automotriz que desde 2007 investigó algunos vehículos de Hyundai y KIA por riesgos de incendios.

Hyundai también informó en un comunicado que ningún vehículo de la empresa distribuido en México incluye esta revisión.

“Los vehículos investigados son los modelos Santa Fe y Sonta, de sus versiones que comprenden de 2011 a 2014. Ninguna de estas versiones se comercializó en el país”, dijo la firma.