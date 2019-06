Juez federal otorga suspensión definitiva contra cancelación de NAIM

Un juez federal del Estado de México otorgó este lunes dos suspensiones definitivas, una con la que se ordena preservar los avances en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y otra que obliga a detener el proyecto en Santa Lucía.

La resolución establece frenar la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía hasta que existan los estudios de impacto ambiental; se cuente con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia; que se entreguen estudios en materia de seguridad y se preserven los avances en las obras del aeropuerto de Texcoco que inició la administración pasada.

Con la medida se paraliza cualquier orden para destruir, desaparecer, desmantelar o demoler, así como cualquier otra modificación, de las obras en Texcoco.

No obstante, el abogado penalista Gabriel Regino explicó que la suspensión no resuelve el problema de fondo.“La suspensión es solo eso, una suspensión, un 'espérese en lo que resuelvo si la autoridad violó o no un derecho'”.

“Ahora que concedieron una suspensión definitiva puede existir un recurso de revisión, no es apelación, y lo puede interponer la parte acusada, en este caso la autoridad. El recurso se va a un tribunal Colegiado y éste resuelve en un par de meses si esa suspensión se mantiene o se revoca”, detalló.

Recordó que al margen de eso, el proceso de fondo sigue su curso porque la suspensión y el juicio de amparo son procedimientos paralelos.

“La suspensión no es de que 'ya ganaste', la suspensión es un mero juego de 'encantados' para darle materia al proceso importante que es el del amparo”, apuntó

Las organizaciones que integran el colectivo #NoMásDerroches han promovido 147 demandas de amparo, de las cuales siete han sido otorgadas.

Los juicios de amparo se interpusieron en ocho entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí.