IP se niega a dar fondos a promoción en el extranjero sin recursos de DNR: Consejo Turístico

Este miércoles se definirá la operación del Consejo de Diplomacia Turística, el nuevo organismo de promoción de México en el extranjero. Sin embargo, la Iniciativa Privada del sector está convencida de que, si los recursos del Derecho de No Residente no vuelven para fondear este organismo, la reunión no tendrá frutos.

“Si en la reunión no hablamos del dinero del Derecho de No Residente pues será una reunión con pocos frutos”, afirmó en entrevista El Financiero Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico.

En diciembre, el secretario de Turismo, Miguel Torruco ordenó la liquidación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la transferencia de los recursos que fondeaban este organismo al Fonatur para la construcción del Tren Maya, proyecto bandera del gobierno.

La discusión entre empresarios del sector y el gobierno se ha concentrado en definir el origen del dinero: mientras los primeros quieren mantener al DNR como principal fuente de financiamiento, el segundo apuesta porque los turisteros inviertan en las campañas.

Sin embargo, en la reunión que hoy sonstendrá tanto el director del Consejo de Diplomacia Turística (CDT) como Torruco se encontrarán con la negativa del sector.

“Si se piensa que pudiera haber interés de los empresarios en invertir en campañas futuras manejadas por el CDT yo creo que es un error y una equivocación muy grande. Las empresas estamos lastimadas y al tener baja en los ingresos, además de una afectación fuerte en utilidad, también tenemos que estar cuidando nuestros gastos publicitarios, entonces no hay dinero”, puntualizó Azcárraga.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por El Financiero, durante los primeros cinco meses de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudó 4 mil 610 millones 400 mil pesos por cobro del Derecho de No Residente (DNR), monto que fue cedido ya al Fonatur.