Inversionistas pactaron adquirir 90% de acciones de Interjet... pero la deuda de impuestos es un obstáculo

Un acuerdo por una gran participación en la aerolínea mexicana Interjet está en suspenso debido a los problemas fiscales de la aerolínea, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Un grupo liderado por Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle tomaría el 90 por ciento de Interjet bajo un acuerdo de 150 millones de dólares anunciado en julio, informó El Financiero este miércoles.

Pero los nuevos inversionistas aún no desembolsan los fondos por temor a que el Gobierno tome parte del dinero para cubrir los impuestos no pagados, comentaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

El retraso de la inversión supone un revés para los esfuerzos de reestructuración de Interjet, mientras la aerolínea lidia con la pandemia de coronavirus y los problemas financieros que preceden al COVID-19. La empresa, controlada por los descendientes de un presidente mexicano, canceló abruptamente sus servicios el domingo, diciendo que las interrupciones se debieron al mantenimiento de las aeronaves y la pandemia. Los vuelos se reanudaron el martes.

ABC Aerolíneas SA, el nombre completo de Interjet, declinó hacer comentarios.

Un colapso mundial de la demanda causado por el COVID-19 llevó a Interjet a dejar aviones en tierra y recortar los vuelos internacionales. La flota de la aerolínea se ha reducido a seis Sukhoi Superjets de fabricación rusa, según Flightradar24. La mayoría de los aviones de Airbus de la aerolínea fueron embargados por sus arrendadores a principios de este año.

El año pasado, Interjet rechazó un intento de las autoridades de tomar el control de las cuentas bancarias de la empresa en un esfuerzo por recaudar casi 550 millones de pesos en impuestos no pagados. La factura puede llegar a los 143 millones de dólares, según un informe de febrero del grupo de expertos Mexicanos Contra la Corrupción, que citó documentos relacionados con el caso.

Los fundadores de la empresa, Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani, mantendrían sus roles luego de la inversión liderada por Cabal Peniche y Del Valle, dijo Interjet en julio.

