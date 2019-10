En materia ingenieril, conservación de obras en Texcoco no tienen razón de ser: Jiménez Espriú

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, apuntó este martes que si bien existe un amparo para mantener las obras en el aeropuerto de Texcoco, esto no tiene una razón de ser.

"Cada día hay más información (...) de que eso no debió ser nunca construido. Ya se ha hundido desde que se construyó, varios centímetros. Si legalmente tiene un juicio, ingenierilmente no tiene ninguna razón de ser", afirmó el secretario.

Al ser cuestionado sobre cómo conciliar el plan del Gobierno de construir un parque ecológico luego de que un Tribunal federal ordenara en julio la preservación las obras en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el funcionario señaló que no hay prácticamente nada construido, pero el concreto que sí está no puede quedarse así.

"Eso no se puede preservar así porque las propias condiciones del terrero, es un terreno que se hunde, que sube, que se mueve, diferencialmente. Es distinto el kilómetro 1 que el 3 de la pista. Eso se tiene que mantener con un peso para que no se suba o no se hunda. La conservación de eso es una barbaridad, no sirve para nada", puntualizó.

Jiménez Espriú consideró que hay un amparo pues existe la creencia de que el proyecto del aeropuerto pueda ser retomado algún día.

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería bueno que los amparos se resuelvan pronto con el fin de que comience la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, y aseguró que ya se encuentran preparados para iniciar.

El mandatario federal también indicó que buscarán que las obras en Texcoco se mantengan, pero comentó que la mejor manera de conservar la zona es devolverle su vocación natural.

"Escogieron el peor lugar y por eso vamos a recuperar el lago, que sería lo mejor desde el punto de vista también ambiental, ecológico", remarcó.