Infraestructura de Red Troncal será para firma de telecom creada por la 4T, advierten expertos

El pasado miércoles, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) canceló la licitación de la Red Troncal, una decisión que se tomó para permitir que la nueva empresa estatal creada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, se quede con la infraestructura que originalmente operarían privados, advirtieron analistas y expertos del sector.

El 2 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se detalló que para que la empresa estatal CFE Telecomunicaciones cumpliera sus objetivos podría usar las capacidades de la Red Nacional de Fibra Óptica, además de la infraestructura activa y pasiva de CFE.

Mony de Swaan, expresidente de Cofetel y socio fundador del Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP), lamentó la cancelación de la Red Troncal, pues con ello se pierden 7 años de un plan, de índole social y no político, que ya contaba con estudios de viabilidad, bagaje técnico y de certidumbre, y se opta por una estatal que aún no se termina de entender.

“No puedo dejar de mencionar que el principal error y responsable (de la cancelación de la Red Troncal) es Peña Nieto, porque él tenía un mandato constitucional que no cumplió (…). Yo creo que vamos a terminar en un peor escenario, sin la Red Troncal y con una empresa estatal ineficiente. Me parece que nos vamos a quedar como país como el perro de las dos tortas”, expuso De Swaan.

El expresidente de Cofetel advirtió que es posible que las empresas que participaron para concursar en la licitación de la Red Troncal podrían exigir que se les devuelva lo que invirtieron para presentar sus propuestas.

“Durante el último año se postergaron en tres ocasiones la licitación que ya estaba abierto para el cual empresas se inscribieron para pasar por procesos de certificación, incluso del IFT, por lo que se debía invertir para presentar sus propuestas, estábamos en la última etapa del proceso, yo estoy seguro que esto va a derivar en que los participantes exijan los recursos que invirtieron”, dijo .

De Swaan agregó que, con la anulación de la licitación, afecta a ‘el ánimo’ de los inversionistas del sector, así como a operadores que deseaban entrar al país.

Por su parte, Ramiro Tovar, especialista de telecomunicaciones del ITAM, dijo que el único activo que puede ser consistente con el objetivo de la empresa CFE Internet para Todos es la Red Troncal, es el tendido de fibra óptica de CFE.

“Si no hubiera sido eso, ¿qué otros activos iban a tener de origen CFE Internet para Todos que fuera infraestructura de telecomunicaciones? Ninguno”, aseguró .

Tovar añadió que la transferencia de activos de la cancelada Red Troncal, cuya finalidad era impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico a partir de la expansión de la cobertura de banda ancha en el país, le permitirá a la nueva empresa estatal celebrar acuerdos o contratos con privados.

Cabe destacar que empresas como American Tower, Cisco, Geos Telecom, Plan A, C3ntro Telecom, Totalplay, Axtel, Transtelco y Ufinet habían mostrado en algún momento interés por ese proyecto.

En este sentido, Jorge Bravo, director general de Digital Policy & Law, aseguró que, con la cancelación de la Red Troncal, el Gobierno envía un mensaje de que no confía en la industria de las telecomunicaciones, pero sí en un modelo de los años 70, en el que deben existir empresas estatales para prestar servicios a los usuarios.

“Apela a una solución que ya se demostró que quizá no es la más eficiente, no busca que el mercado participe, no crea una política pública para romper la brecha digital. No hay medidas regulatorias para estimular la inversión y que los operadores crezcan un poco más su red hacia esos mercados”, expuso.

La Red Compartida, heredada por la administración de López Obrador, fue un proyecto que a los operadores nunca les resultó un modelo de negocio redituable, pues no se aclaró cuál sería el mecanismo financiero.

“No es que no hubiera interés (por el proyecto), realmente fue que no estuvo claro cuál iba a ser el incentivo o la contraprestación para aquél que se adjudicara la Red Troncal o aquellos a los que se la adjudicaran”, comentó Tovar.