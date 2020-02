Industriales piden no satanizar a farmacéuticas por excesos del pasado en compra de medicamentos

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) respaldó el esquema de las llamadas compras consolidadas del Gobierno, pues según su presidente, Francisco Cervantes, “hubo excesos” en la adquisición de medicamentos, sin embargo, pidió “diferenciar” a la industria farmacéutica, pues es un generador de empleos y es una de las industrias que mejores prácticas tiene.

“Hubo excesos, no se conviene y ya lo están combatiendo, pero hay que diferenciar, los laboratorios de la industria son los que mejores prácticas tienen, los habían discriminado enormemente, entonces que no los satanicen, es una industria bastante importante”, dijo esta mañana en Palacio Nacional.

Acompañado de líderes de la industria farmacéutica, afirmó que las 300 empresas, están comprometidas con la renovación en los procesos de licitación y compra de medicamentos, sin embargo, planteó que el compromiso esté en el abasto.

“Además, acuérdense de que las medicinas no se tienen en stock, se tienen que mandar a hacer porque se caducan. Estamos preparándonos para que se pueda tener un abasto. De no ser de esa manera en tres meses no quisiera saber qué va a pasar”, añadió.

Destacó la importación de comprar medicamentos nacionales para colaborar con la industria, “el contenido nacional es lo que debemos de ver. Los empleos donde se generan, pues aquí”, apuntó.

Previamente, el subsecretario de salud López Gattel respaldó la llamada compra consolidada y responsabilizó de la escasez de medicamentos a los contratos que se realizaron en la administración pasada.

“Los intermediarios perturban las relaciones entre el distribuidor y el sector público”, sentenció durante la conferencia de Palacio Nacional.