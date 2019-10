Industria aérea desconoce plan de vuelo de Santa Lucía

Representantes de la industria aérea desconocen el plan de vuelo del Aeropuerto Santa Lucía, a pesar de que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, declaró que la obra goza del beneplácito de aerolíneas nacionales y extranjeras, además de organismos internacionales.

Brasilia ha sido el escenario de la respuesta de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), así como de líneas aéreas como Aeroméxico donde manifestaron dudas del plan aéreo de México.

Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la IATA –que agrupa a 290 aerolíneas en el mundo–, señaló que desconocen el estudio que avala la convergencia y la operación simultánea del puerto aéreo de ‘Benito Juárez’, Toluca, así como de la terminal en Santa Lucía.

“No conocemos los puntos de salida y de entrada, (desconocemos) cuándo entre Santa Lucía al concepto operativo y alcance el 100 por ciento de capacidad”, declaró Cerdá a El Financiero en el marco de la 16 reunión de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Jiménez Espriú y el presidente Andrés Manuel López Obrador han señalado que cuentan con todos los estudios necesarios para iniciar el aeropuerto, el cual se construye aún sin que se presenten los documentos de análisis del espacio aéreo y reconfiguración del mismo.

Por su parte, Andrés Conesa, director general de Aeroméxico afirmó que les interesaría conocer el proyecto, pues dijo que no puede opinar de lo que desconoce.

“Nos interesaría ver el rediseño que quieren hacer, cómo piensan hacer compatible el espacio aéreo con la operación de los (tres) aeropuertos, no hemos visto (los estudios). Entonces no puedo opinar porque no hemos visto nada absolutamente nada. No lo hemos visto, nos gustaría conocerlo”, detalló Conesa.

Aun cuando la empresa del ‘caballero águila’ ha señalado que no operará en más de un aeropuerto, la presencia de dos terminales aéreas adicionales en el centro del Valle de México presionará la operación de la aerolínea que tiene en el AICM su aeropuerto más importante.

El Gobierno estima que para construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía se necesitan un par de años, más 6 meses de certificación de las instalaciones por parte de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Cerdá dijo que el límite de tiempo previsto por México para iniciar operaciones en Santa Lucía es “muy complicado en el estado actual en el que está (el proyecto)”.