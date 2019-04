IFT impulsará una agenda para discutir costo por derecho de uso del espectro radioeléctrico

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) buscará impulsar una agenda para discutir el pago que destinan los operadores de telecomunicaciones por el derecho de uso y explotación del espectro radioeléctrico, el espacio por donde viajan las señales de telecomunicaciones para ofrecer un servicio.

En el marco de su participación en el foro ‘Conecta México’, Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del IFT, comentó este miércoles que el tema ya lo ha abordado con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y buscará también hacerlo con la Secretaría de Hacienda, además de impulsar una agenda en el Congreso de la Unión, particularmente en los valores determinados en la Ley Federal de Derechos, que implican un retorno para el Estado.

“Tenemos que asegurarnos de que este insumo, tan importante para poder desplegar conectividad y para lograr este desarrollo social que estamos buscando, no se convierta en algo que, en los hechos o en dinero no vaya al despliegue de infraestructura para que se pueda estar creciendo”, aseguró.

En ese sentido, destacó que actualmente, cerca del 90 por ciento del valor del espectro está determinado por el pago de los derechos que establece la Ley Federal de Derechos, que se establecieron bajo una vieja visión.

“Los operadores no tienen muchos elementos para revelar cuál es el precio real del espectro radioeléctrico y esto, en el largo plazo no parece sostenible. ¿Por qué no parece sostenible? Vamos a tener que seguir pagando espectro que hoy se tiene ya en manos de los operadores, vamos a tener que licitar más espectro radioeléctrico”, subrayó.

Respecto a este tema Daniel Bernal, director adjunto de Asuntos Regulatorios de América Móvil, destacó que la obligación sobre el espectro es darle un uso más eficiente y buscar a que se reduzcan los costos, enfocados a la promoción del despliegue.

Por su parte Miguel Calderón, vicepresidente de Regulación y Relaciones Institucionales de Telefónica México, recordó que el pago de derechos por uso del espectro es un esquema relativamente nuevo, puesto que los operadores que adquirieron espectro hace 20 años lo hicieron bajo otro esquema.

“Mientras que las tarifas han bajado más de 40 por ciento, el costo del espectro ha subido 20 por ciento en los últimos 5 años, y esto no es sostenible”, dijo.