Iberdrola quiere más ingenieras oaxaqueñas en el mercado

OAXACA, Oaxaca.- Adela de Jesús estudia el cuarto cuatrimestre del programa educativo de energías renovables en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, y aunque en un principio no tenía el apoyo de sus padres, ya que a su parecer era una carrera de hombres, logró convencerlos, aunque antes tuvo que superar las carencias económicas y los estereotipos.

“Es una carrera pesada, pero aunque soy mujer, el trato es igual, no hay diferencias. Me he subido hasta a una torre eólica y he hecho instalaciones eléctricas que nunca pensé que haría. Me siento muy bien con mi elección de carrera”, afirmó Adela.

Con el objetivo de que la falta de recursos económicos y los estereotipos no limiten a una mujer a estudiar alguna ingeniería en Oaxaca, Iberdrola México, el Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM y la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO) firmaron un convenio denominado Impulso STEM.

Impulso STEM busca impactar positivamente en la juventud oaxaqueña, con le objetivo de responder mejor a las necesidades del mercado laboral y aumentar la productividad y competitividad del estado.

“Para nosotros como empresa basada en la innovación, es importante fomentar un mayor número de jóvenes realicen estudios universitarios áreas relacionadas con la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Es importante que Gobierno, academia y sector privado sumemos esfuerzos para detonar el desarrollo del sureste de México, a través del apoyo a la educación”, puntualizó Enrique Alba, CEO de Iberdrola México.

Ante un panorama que espera que dentro de cinco años, haya un déficit de 20 ingenieros en el mercado laboral, es esencial que el sector privado, incentive a las mujeres a estudiar una ingeniería, ya que en la actualidad, la mayoría de los estudiantes suelen ser hombres.

Sebastián Reyes Méndez, estudiante de la UTVCO, aseguró que tan solo un tercio de los estudiantes de su centro de estudios, son mujeres, y las pocas que logran entrar, terminan desertando.

“Hay programas instaurados dentro de nuestra Universidad, como lo es ‘Ser mujer’, que dan apoyos a nuestras compañeras para que puedan sobresalir, para que resalten, ya que las ingenierías no son solo para hombres”, agregó el joven estudiante.

La rectora de la UTVCO, Nydia Mata, señaló que es muy importante que los centros de estudios trabajen en conjunto con empresas y Gobierno, ya que si no hay personas capacitadas, la entidad nunca va a progresar.

El programa tendrá una inversión inicial de 15 millones de pesos, que tendrá un impacto directo en al menos un centenar de escuelas públicas y más de 12 mil alumnos.

“Contemplamos la entrega de 100 becas durante este sexenio para que jóvenes oaxaqueños interesados en carreras de ingeniería realicen sus estudios en la UTVCO”, señaló la rectora.