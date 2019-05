Huawei se 'cuela' en agenda de encuentro entre Donald Trump y Theresa May

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, planean dialogar sobre la empresa china Huawei durante la visita de Estado del mandatario a Londres la próxima semana, señaló este jueves un funcionario británico.

El encuentro se da en momentos en que Estados Unidos busca convencer a sus aliados para que excluyan al gigante de las telecomunicaciones de las redes 5G.

El Reino Unido aún no decide si hará lo mismo que EU, que hace poco puso a Huawei en una 'lista negra', argumentando que el Gobierno de China podría usar los equipos de la empresa para espiar o alterar infraestructura crítica. La reunión acerca de Huawei está programada para el 4 de junio.

Durante la visita que comienza el 3 de junio, Trump y May también dialogarán sobre China, Irán, Medio Oriente, Rusia y Siria, añadió el funcionario, quien informó sobre los planes bajo condición de anonimato.

El ministro de Interior del Reino Unido, Sajid Javid, ha señalado que el Gobierno puede adoptar una postura más dura con Huawei que sus aliados europeos. No obstante, en febrero, el jefe de la agencia de inteligencia extranjera del país dio el mayor indicio de que no presionará para que se prohíba operar a la firma china. La decisión ha sido controvertida: May despidió a su ministro de Defensa por filtraciones acerca de la postura británica.

El Gobierno de Trump pretende vetar el acceso de Beijing a tecnologías clave al limitar la venta de componentes vitales de EU a Huawei.

Según personas familiarizadas con el asunto, EU se había abstenido de poner en una lista negra a Huawei por temor a que la medida pudiera interrumpir las negociaciones comerciales con China y solo tomó medidas después de la ronda más reciente de conversaciones, dijeron las personas enteradas del tema.

La decisión de restringir el acceso de la empresa con sede en Shenzhen a proveedores estadounidenses se puso en marcha rápidamente una vez que las negociaciones comerciales llegaron a un punto muerto, dijeron representantes.

EU exige que proveedores locales de Huawei, una 'joya de la corona' de la manufactura china, soliciten permiso del gobierno para poder hacer negocios con la compañía.