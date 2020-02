Hotelera Wyndham ve a México como prioridad en América Latina

Wyndham, una de las firmas hoteleras con mayor número de cuartos en el mundo, reforzará su apuesta por México, ya que este año la ‘nación azteca’ será su mercado más grande en América Latina.

Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de Operaciones en la región, señaló que, para el cierre del 2020, la empresa de hospedaje prevé cerrar con 65 hoteles en su portafolio.

“Tenemos certeza de que México es el mercado foco para este año, estamos buscando inversionistas que estén deseosos de invertir en el país, sean nacionales o extranjeros”, refirió Cruz a El Financiero.

En ese sentido, la inversión prevista para los siguientes dos años de Wyndham en el país asciende a 300 millones de dólares, cuyo monto es financiado por terceros, mientras que la hotelera se encarga de la operación y reconversión de las propiedades.

El plan de expansión de la firma estadounidense se ampliará el siguiente año, en donde espera anexar 10 propiedades más, para llegar a 75 en un par de años.

El vicepresidente de operaciones de América Latina señaló que México se beneficia de la cercanía con Estados Unidos, el principal emisor de turistas al país, de acuerdo a la Secretaría de Turismo.

“Debido a que nuestro negocio es a largo plazo, no es para los 5 años siguientes, no hemos notado esa desaceleración. Sí sucedió hace algunos meses en donde algunos inversionistas estaban esperando cierto grado de certeza, pero esto se ha reactivado. No ha habido cambios dramáticos, hay ciertas iniciativas que se mencionan que crean una cierta inquietud, pero todo vuelve a su curso”, detalló el directivo.

En línea con sus planes, la empresa inaugurará el 31 de agosto una propiedad en la Ciudad de México, en el corredor Roma-Condesa, bajo su marca Wyndham Grand, la marca élite del conglomerado hotelero.