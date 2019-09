Home Depot cumple 18 años en México con diversos retos ante nuevos consumidores

El director general de The Home Depot México tiene sangre naranja. José Rodríguez, quien hace que todo el mundo le llame Pepe cimentó la llegada de la cadena de mejoramiento para el hogar a ‘tierra azteca’, pues fue uno de los analistas de Grupo Alfa que estuvo detrás del modelo de la adquisición.

La cadena, que cumple 18 años de operar en México, llegó en 2001 luego de adquirir de Grupo Alfa cuatro tiendas, Total Home, Pepe Rodríguez fue uno de los analistas que revisó la transacción, y desde entonces se quedó ligado a la empresa donde se ha desempeñado en el área de finanzas y operaciones, tanto en México como en Atlanta, Estados Unidos, la matriz de la firma.

En octubre Pepé Rodríguez cumplirá un año como director general de la firma en México.

“Como sabía inglés me empezaron a meter en muchos otros temas de la compañía, una ventaja muy padre porque me dio acceso a muchas cosas, inclusive legales, me tocó crecer en el área de finanzas para manejar el presupuesto, planeación financiera, comercial, luego me dijeron es momento de dejar el excel y operar”, relató el directivo.

Experto en crisis

Uno de los problemas para The Home Depot, es que la industria de la construcción no pasa por su mejor momento, en julio pasado hiló cinco meses en retroceso, con una caída del 9.1 por ciento a tasa anual desestacionalizada, el indicador más bajo desde junio de 2001, cuando cayó 10.1 por ciento, según Inegi.

Sin embargo, las crisis no son terreno desconocido para Pepe Rodríguez, pues desde el ‘percance’ inmobiliario de 2008 en los EU que impactó ligeramente en México, la firma se concentró en estrategias operativas y de atención al cliente.

“Uno de mis mayores retos fue 2008 que tuvimos que ver cómo crecer, estaba en operaciones y siempre cuando el volumen se afloja hay que ajustar, hay cosas externas en las que tienes poca injerencia, lo que nosotros podemos controlar es nuestros clientes que nos visitan, operación y servicio”, agregó.

Lo que está en las manos de la empresa es el desarrollo de estrategias como darle más visibilidad a los productos; precios competitivos con su marca propia de herramientas ‘Ryobi’ y paquetes -como todo un kit para poner tu lavabo-; además de atención al cliente -con clases que enseñan procedimientos ya sea presencial en tienda o en el canal de YouTube-.

“Vino a hacer a un nuevo consumidor, que es capaz de hacer los arreglos en su hogar, da mucha capacidad y sus tiendas registran un buen desempeño y tráfico, porque el consumidor de ahora tal vez busca ahorrarse la mano de obra porque la empresa les enseña a poner los pisos”, dijo Marisol Huerta, analista de Ve Por Más.

Omnicanal, la nueva apuesta

Pepe asegura que se levanta poco antes de las 6 de la mañana, y de inmediato ve el reporte de ventas en su celular,ya que en el último año la visita a la tienda en línea de The Home Depot tuvo 23 por ciento más afluencia que las tiendas físicas, 80 contra 65 millones de visitantes, respectivamente.

“Tenemos 124 tiendas y dos centros de distribución, las inversiones están enfocadas en empujar la experiencia omnicanal, en tecnología y cadena de suministro para poder entregar los productos en mejor tiempo tanto a tiendas como a clientes, y continuar analizando tiendas nuevas”, declaró el directivo.

En 2019 la empresa contempla una inversión por mil 950 millones de pesos, una parte importante, cerca del 70 por ciento, está enfocada en tecnología y cadena de suministro para poder entregar los productos en mejor tiempo.

En 18 años la firma pasó de tener cuatro a 124 sucursales comprendidas en 956 mil 617 m2, una inversión acumulada por 22 mil 683 millones de pesos. Este año todavía se sumará una tienda más, localizada en Atizapán, Estado de México.

El crecimiento de la firma ha sido orgánico, sólo ha adquirido las tiendas de Total Home y Homart. El ritmo de nuevas tiendas se encuentra en dos por año.

“De crecimiento a futuro le queda todavía mucho por avanzar, tanto en ciudades medias como en las grandes localidades que aún tiene espacio para acomodar la oferta”, opinó Carlos Hermosillo, analista especializado en consumo.

La industria de mejoramiento del hogar ronda los 8 mil 270 millones de dólares y es liderada por The Home Depot con el 18 por ciento, después de Comex, Truper, Boxito, entre otras, con participación de un dígito, de acuerdo con Euromonitor.

El directivo dijo que “el nombre del juego es cumplir las metas que uno se propone”, asegura que hay espacio para todos, pues hay una gran demanda de vivienda digna.

El 45 por ciento de los hogares en México, equivalentes a 14 millones de viviendas, presentan rezagos en los materiales o la construcción misma, de acuerdo con el Coneval.