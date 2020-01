Guillermo Romo, fundador de la arrendadora Mega, hablará en el WEF sobre economía circular

Guillermo Romo Romero fundó a los 24 años la arrendadora y financiera Mega, en 2003. Tres años después encabezó la venta a Brown-Forman de la empresa perteneciente a su familia, Tequila Herradura, y a los 33 fue nombrado Young Global Leader del Foro Económico Mundial 2010, en Davos, Suiza.

Romo vuelve al escenario de Davos para hablar de la economía circular.

En entrevista con El Financiero, el empresario presume que por cada cliente que accede a un crédito de Mega se generan entre 6 y hasta 8 empleos directos, lo que promueve una economía circular, justo el tema del que hablará en The World Economic Forum (WEF, por sus siglas en inglés).

“Escogen a Mega (en lugar de a la banca), porque somos mucho más flexibles, no necesariamente más baratos, porque nos fondeamos de la banca de desarrollo y banca de inversión, entonces en precio definidamente no competimos con un banco, pero sí en estructura, en cómo les damos el crédito, no les jugamos al valor residual, todo mundo sabe cuánto tiene que pagar al principio, en medio y al final, nos adaptamos a la temporalidad de la empresa”, explicó.

Mega –elegida como Global Growth Company por el WEF en 2011–, es una empresa especializada en crédito y arrendamiento con operaciones en México y en California, la cual desde hace 16 años apoya con préstamos a empresas que no tienen acceso a los servicios financieros de la banca tradicional.

“El primer crédito que otorgue con Mega fue en 2003 a una minera. Me senté con el dueño e hicimos negocios como antes, mirándonos a los ojos. Le dije: ‘Me vas a pagar, porque con el tractor que me das no me sirve ni para pagar el circo’ y eso es lo que hacemos en Mega, entender las necesidades del cliente, éste, por ejemplo, tuvo altas y bajas, pero nunca dejó de pagar”, aseveró en entrevista desde Suiza en el marco WEF.

Detalló que, a lo largo de la vida de Mega, la empresa ha financiado más de 16 mil millones de pesos y actualmente tiene una cartera de más de 10 mil millones de pesos.

“Nuestro ticket promedio (de préstamo) son más o menos 6.5 millones de pesos, pero atendemos clientes desde 100 mil pesos”, dijo.

Anticipó que, en el actual contexto en México, Mega ha logrado encontrar oportunidades para otorgar financiamiento a diferentes compañías.

“Nos hemos caracterizado por buscar oportunidades, hay sectores en los que, por así convenir a la estrategia de la Cuarta Transformación, han dejado espacios que la iniciativa privada ha ido tomando, hemos tenido la oportunidad de financiar más en donde el gobierno ha dejado de concentrar apoyos y donde hay espacios.

Hemos visto la oportunidad de capitalizar los esfuerzos y apoyar, porque creemos en que generar riqueza a través del crédito es parte de la inclusión financiera y esto genera bienestar y mientras un país tenga acceso a financiamientos será un país más pacífico”, finalizó.