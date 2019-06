Grupo Vidanta iniciará barrido del sargazo de su frente de playa en Riviera Maya en 10 días

El Grupo Vidanta, propietario de hoteles y resorts de lujo, comenzará a barrer el sargazo de su frente de playa en la Riviera Maya en diez días, aseguró el director general de la firma, Daniel Chávez.

En una misiva, publicada este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario menciona al secretario de Marina que ya están casi terminados de ensamblar tanto los barcos como el primer lote de redes proveniente de Grecia que fueron contratados en Montreal para barrer el sargazo.

Les comparto este mensaje de Daniel Chávez, fundador y accionista principal de Grupo Vidanta. pic.twitter.com/MoKEVV84pK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 de junio de 2019

Según el texto, el 3 de julio iniciarán las medidas de mitigación contra el sargazo en la playa que comprende la propiedad de 400 hectáreas que Vidanta tiene en Riviera Maya.

El domingo, el presidente señaló que el problema ecológico que afecta el caribe mexicano no es ‘grave’, por lo que ha evitado hablar del tema.

“Vamos a seguir apoyando con el asunto del sargazo, yo no he hablado mucho de eso porque no considero como muchos sostienen que es gravísimo. No, no, lo vamos a resolver”, aseguró el mandatario.

Por otra parte, este lunes, se dio a conocer que se destinarán 52 millones de pesos para la construcción de 12 embarcaciones sargaceras, las cuales se encargarán de recolectar esta microalga y evitar su arribo a las costas de los principales destinos turísticos ubicados en Riviera Maya, además de Cancún.

Consultada por el Financiero, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Gloria Guevara, declinó hacer comentarios al respecto, sin embargo, en una conferencia telefónica señaló su preocupación por la inacción del gobierno mexicano en contra de este fenómeno, producto del calentamiento global.

“(Tenemos) una gran preocupación porque no solo está en el caribe mexicano, sino en el resto del Caribe, está en Florida, sabemos que esto se ocasiona por el cambio climático, por el incremento de la temperatura en el agua que está ocurriendo”, Gloria Guevara.

Con información de Aldo Munguía*