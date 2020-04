Grupo Bimbo aumentará hasta 17.6% su inversión en 2020 pese a el coronavirus

Para 2020, Grupo Bimbo prevé invertir entre 700 y 800 millones de dólares, un aumento de 17.6 por ciento respecto a los 680 millones de dólares invertidos el año pasado, pese a la incertidumbre mundial del coronavirus.

“Hay otros (proyectos) que no serán cancelados, más bien pospuestos hasta que veamos que las cosas se empiecen a estabilizar, estamos muy confiados que (la inversión) ronde entre los 700 y los 800 millones de dólares”, mencionó Daniel Servitje, presidente del Consejo y director general del Grupo.

Diego Gaxiola, director global de Administración y Finanzas de la empresa, explicó que la demanda necesaria para las operaciones se estima entre 400 y 450 millones de dólares, a lo que sumarán algunos proyectos estratégicos que implementaron el año pasado y ya comenzaron a arrojar resultados.

“Estamos analizando nuestro plan de inversiones para los siguientes meses, reduciendo cuidadosamente gastos administrativos y posponiendo proyectos de reestructura, al igual que reduciendo gastos generales lo más posible”, afirmó Gaxiola en conferencia con analistas

Agregó que continuarán con el análisis de adquisiciones que no sean realmente grandes y que no presionen sus operaciones.

Indicó que dentro de las estrategias se cuida de no implementar incrementos de precio.

“No queremos incrementar precios y tenemos que ser muy cuidadosos con el ambiente, somos sensibles que en algunos países vemos tendencias de que la economía se irá a la baja, tenemos que tratar cada país con un caso particular para no minimizar ganancias y golpear el volumen”, agregó Servitje.

Cabe destacar que en el primer trimestre del año, Bimbo reportó un aumento de 11.4 por ciento en flujo operativo (EBITDA), un incremento de 7 por ciento en ventas y un alza de 42.2 por ciento en utilidad neta, en comparación con el primer trimestre de 2019.

En general los resultados de Bimbo fueron recibidos de manera positiva y la acción de la empresa del ‘osito’ cerró en 36.48 pesos, con un incremento de 10 por ciento, frente a la sesión previa, en la Bolsa Mexicana de Valores.