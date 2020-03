Gobierno pagará el total del Tren Maya con recursos públicos

Los recursos para construir el Tren Maya, unos 7 mil 500 millones de dólares, provendrán del erario y no de fondos financieros como se había previsto al inicio del proyecto.

La totalidad de los recursos serán obtenidos en los presupuestos de egresos de cada año, dijo este martes en conferencia de prensa el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

"No es que no despertara el apetito de los inversionistas, sino que el Presidente pidió no dejar deuda", señaló el titular de la dependencia encargada de realizar el proyecto ferroviario.

Al inicio del proyecto, el Fonatur indicó que el financiamiento para construir los mil 460 kilómetros de tendido férreo vendrían de grandes financieras como Black Rock, Goldman Sachs y entidades bancarias, además de un componente mínimo del gobierno federal.

Jiménez Pons añadió que bancos internacionales estaban ya listos para otorgar los recursos, sin embargo, Andrés Manuel López Obrador pidió no adquirir deuda a largo plazo.

El titular de Fonatur detalló que se cuenta con una bolsa de 140 mil millones de pesos, esto en asignaciones plurianuales para iniciar la construcción, además de pagar a algunos habitantes derechos de vía que gobiernos anteriores no saldaron.