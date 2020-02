Gobierno hará un deportivo en los terrenos del NAIM

Los espacios que servirían para albergar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ahora serán instalaciones deportivas con canchas para diversas actividades, luego de que se cancelará el proyecto en Texcoco y de que no exista un amparo o suspensión contra el ‘hundimiento de obras, informó el subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel.

En el proyecto de Parque Ecológico –impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)– se incluirá también una pista ciclista.

“(Habrá) noticias próximas sobre el destino del Aeropuerto de Texcoco, el Parque Ecológico va, pero, además, el uso de las instalaciones que hay, de los 40 kilómetros que hay, van a estar abiertos al público, inclusive, el que exista carreras ciclistas, el que empiece a haber aprovechamientos para canchas deportivas, este es un proceso que va”, explicó Morán Moguel.

Agregó que el Parque Ecológico está en proceso, pero se negó a dar más datos sobre el avance del mismo y las características del proyecto que ‘hundirá’ lo construido en Texcoco.

Cuestionado sobre una suspensión provisional, que impide al gobierno modificar y lo obliga, al mismo tiempo, a conservar la construcción, el subsecretario se negó a hacer comentarios.

“No puedo dar más datos, pero lo veo como algo que está configurándose, que va en proceso. No entro en el terreno (del amparo), lo que yo digo es lo que me consta, lo que he podido ver”, aseguró.

El colectivo #NoMásDerroches impulsó, desde el anuncio de la cancelación del NAIM, una estrategia para impedir no sólo el abandono del proyecto aeroportuario en Texcoco, sino para evitar que lo edificado fuera salvaguardado, mantenido y no desmantelado por el gobierno.

El Financiero pudo constatar que no hay ningún amparo o suspensión contra los cambios en el polígono del aeropuerto suspendido, por lo que el gobierno puede iniciar los trabajos para el parque ecológico. Deporte. Carlos Morán Moguel dijo que se hará un Parque Ecológico.