Gobierno debe apoyar a recuperar líneas apagadas

El gobierno federal debe apoyar a las personas que desconectaron sus líneas móviles e incluso a los que no tienen acceso a este servicio por la crisis sanitaria del COVID, dijo María Elena Estavillo, socia directora de AEQUUM y excomisionada del IFT.

“Disminuyeron el número de líneas móviles, esto nos debería de preocupar mucho y ahí sí puede haber apoyos directos con financiamiento gubernamental para que las personas no se desconecten y no estamos hablando de conectar, sino de asegurarnos de que no se desconecten los que ya estaban conectados”, expuso en el EF MEET POINT. Telecomunicaciones y economía digital: El futuro que llegó.

Durante el segundo trimestre de este año, América Móvil reportó una desconexión de 1.7 millones de suscriptores de prepago y 112 mil clientes de pospago en su plataforma móvil.

Por su parte, Ernesto Piedras, director de The CIU, advirtió que el gobierno debe impulsar y desarrollar una estrategia digital que acelere la transformación tecnológica del país.

“El gobierno debe ser un eje estratégico de estas acciones pero no como operador para eso están las empresas, sino en su carácter de impulsor articulador e inclusive tiene un carácter más fundamental en la política de digitalización”, comentó.

En tanto, Sergio Rosengaus, presidente y CEO de grupo KIO Networks, afirmó que el cierre de la brecha digital es aún una deuda en algunas áreas del país y con la nueva normalidad la conectividad toma mayor relevancia para todos.

“El gobierno es consumidor de tecnología (…) debe entregar la tecnología a la población lo mejor competitivamente y diligente”, dijo.