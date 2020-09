Gimnasios de la CDMX regresan con menos de 10% de asistencia

En los primeros días de retorno a la operación de los gimnasios en la Ciudad de México no asisten ni el 10 por ciento de sus inscritos que tenían previo a la pandemia del coronavirus, ello por la satanización a la que han sido expuestos, además de la ausencia de la área destinada al cardio, suspendida por las autoridades.

“La afluencia es muy baja, ayer que abrimos las puertas no llegamos ni al 10 por ciento de las visitas que solíamos tener, inclusive algunos gimnasios están dando la entrada gratis para ver si consiguen incentivar, pero a la gente hoy no le preocupa lo que cuesta, le preocupa si es seguro”, dijo en entrevista Rodrigo Chávez presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (AMEGYC).

Compartió que en el protocolo para el regreso de sus actividades que trabajaron con las autoridades de la Ciudad de México se había considerado el regreso de todas las áreas con las medidas sanitarias correspondientes, por lo que les sorprendió que tras el permiso del viernes, el sábado por la noche se les avisó que no podrían retornar con el área de cardio, una de sus principales actividades.

“Primero hay que reconocer que las autoridades sanitarias son muy abiertas para tener reuniones con nosotros, estamos trabajando muy bien con ellos, pero sí nos extrañó la medida de última hora que no fue consensuada, por lo que nos reuniremos el próximo viernes para que en próximas semanas nos permitan la apertura cardiovascular, ya que confirmen los protocolos y que somos un lugar seguro, como pasó con los restaurantes”, señaló Chávez.

Agregó que de los cuatro mil 150 gimnasios que hay en la Ciudad de México entre el 25 y 30 por ciento ya no abrirá porque quebraron o son sucursales que se cerraron, del restante 70 por ciento hay un 20 por ciento que todavía no abrirá porque no tienen esa posibilidad, debido a la falta de permiso del área de cardio.

Mientras las cadenas de Smart Fit y Sport City anunciaron vía correo electrónico a sus usuarios que ya abrieron, señalando que es necesario hacer cita y que no está disponible el área de cardio; Sports World hizo saber que continuarán cerrados porque los lineamientos no van acorde a sus servicios.

“El protocolo autoriza limitar el funcionamiento de los gimnasios a únicamente la práctica de actividades individuales en las áreas de alberca, peso libre y peso integrado y restringe toda actividad aeróbica y cardiovascular, situación que, de acuerdo a lo que habitualmente se utiliza en las visitas a nuestros clubes, limita las alternativas para el desarrollo de un entrenamiento integral y por consiguiente la experiencia de nuestros clientes”, se lee en el documento de Sports World.

De acuerdo con encuestas que realizaron en todo el país los agremiados de AMEGYC como Sport City, Sports World, Smart Fit, Anytime Fitness, entre otras, el 40 por ciento de los socios regresaron el primer mes, para el segundo mes otro retorno del 20 por ciento, y se estabiliza al 70 por ciento para el tercer mes.

A lo largo de la República Mexicana los gimnasios comenzaron a regresar a sus actividades desde hace tres meses, al día de hoy solo la entidad de Nayarit que se encuentra en semáforo naranja continúa con los gimnasios cerrados, entidad en la que hay 200 sucursales.

