Ganador de licitación de fibra óptica tendrá 6 meses para dar internet gratuito en puntos prioritarios

La licitación para la adjudicación del contrato de aprovechamiento de 26 mil kilómetros de fibra óptica de CFE establece que el concesionario ganador tendrá máximo de 6 meses para ofrecer internet gratuito en los 8 mil 535 puntos prioritarios, dos años para garantizar una cobertura de sitios públicos del 70 por ciento y tres para cumplir con un despliegue al 100 por ciento.

“Cualquier oferta que supere los tiempos máximos señalados será rechazado” de acuerdo con las bases de la licitación.

Al respecto, Jorge Bravo, analista de Digital, Policy & Law, consideró que tres años es poco tiempo para cumplir con una cobertura al 100 por ciento de internet, además de que las condiciones económicas no se han aclarado.

“Si en 6 meses piden conectar ese número de sitios, el consorcio ganador no lo va a hacer gratis, puesto que lo más caro es iluminar (la fibra), entonces requiere el recurso económico, lo que va a ganar el proyecto es el recurso”, apuntó.

Agregó que, aunque resulta muy acelerado el proceso al final el recurso sería una motivación muy fuerte para este consorcio.

“Si existe el recurso y está comprometido, sí habrá interesados en ganar el concurso, independientemente de si se logran los plazos o no. Además, lo interesante será ver los comentarios (sobre el proyecto), que van a evidenciar la viabilidad o no”, aseveró.

Por su parte Rogelio Espinosa, consultor experto en temas de telecomunicaciones, afirmó que el programa de ejecución resulta inviable pues, en su opinión, seis meses para cumplir el primer hito no resulta suficiente.

“Seis meses para empezar no lo creo real, me parece que eso llevaría el diseño técnico. Y llegar al 70 por ciento en dos años, tampoco se me hace real”, comentó.

Asimismo, consideró que la inversión es gigantesca, además de lo que se debe ofertar por el contrato.

La inversión que tendrán que hacer los empresarios en este proyecto, según lo estimado ayer por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rondaría los 30 mil millones de pesos, aunque en las prebases no se menciona ninguna cifra.

Lo que sí refieren las prebases es que la empresa ganadora del contrato deberá pagar el despliegue, la operación, el mantenimiento y la modernización e infraestructura aleatoria de la red de más de 25 mil kilómetros, sin precisar de dónde saldrían los recursos.

Los expertos criticaron que en ninguna de las prebases de dicho concurso público se aclara quién va a pagar la conectividad desde los principales 13 puntos nodales de la fibra que conectará a 8 mil 535 puntos públicos entre escuelas, centros de salud, plazas y otros lugares.

El contrato de la red de fibra óptica tendrá una vigencia de 20 años a partir de su firma y será prorrogable hasta en dos ocasiones por periodos de hasta 5 años.