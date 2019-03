Fonatur analiza lanzar Fibra o CKD inmobiliario para Tren Maya

Fonatur está analizando el instrumento financiero a utilizar para detonar el desarrollo inmobiliario en las 15 estaciones del Tren Maya, el cual puede ser el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) o Certificados de Desarrollo (CKD), señaló Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo.

Agregó que pueden desarrollar los dos instrumentos y en algún momento pueden cambiar su vocación, es decir, pasar de Fibras a CKD.

"Al final de este año y principios del siguiente (estará el instrumento financiero). Es un proceso porque estamos integrando todas las reservas y nos va a llevar todo el año", dijo al término de su participación en la XVII edición de la Expo Desarrollo Inmobiliario: The Real Estate Show 2019.

Jiménez Pons refirió que están en la primera aportación de capital, que está conformada por la tierra.

En cuanto al estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que señaló que el costo del Tren Maya podría incrementarse hasta un billón 599 mil 767 millones de pesos, 10 veces mayor a los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el Gobierno federal, aseguró que la comparación que hizo el IMCO no es válida, pues el Tren Maya no será un transporte rápido y la península de Yucatán es plana, por lo que no se requerirán obras caras.

"Estamos considerando la presencia de problemas en el subsuelo, pero tenemos a la gente más calificada, como el Instituto de Geología de la UNAM. Estamos buscando que donde haya problemas importantes darles la vuelta", dijo.

Jiménez Pons aseguró que llevan tiempo en la planeación del Tren Maya para evitar ese tipo de gastos.

"Este proyecto estará a cargo de las empresas, sí tuvieran esa incertidumbre no entrarían en él. Todas las empresas ya saben por donde pasará la vía", aseguró.