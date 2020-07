Los mexicanos somos muy creativos y las firmas deben salir de la 'zona de confort': DuPont Latinoamérica

El COVID-19 debe incentivar a las empresas a salir de la 'zona de confort' e impulsar la creatividad de los mexicanos para impulsar sus proyectos, consideró este jueves Claudia Jañez, presidenta de DuPont Latinoamérica.

"El COVID-19 es una oportunidad que nos hace salirnos de nuestra 'zona de confort', nos muestra que los seres humanos creíamos que controlamos todo y nos dimos cuenta que no. Los mexicanos somos muy creativos y debemos serlo más en cómo implementamos la innovación, en pensar cómo soy útil con lo que estoy inventando", aseveró en su participación en el EF Meet Point. Empresas globales: Estrategia de regreso a la 'nueva normalidad.

Jañez indicó que el uso de las tecnologías no solo consiste en la estrategia de comercio electrónico, sino en saber emplear correctamente la ciencia.

"La tecnología no solo es un celular, no es solo el e-commerce. Necesitamos tecnología en la planta, ciencia para producir más y mejor, más sustentable. Nos hace ver que lo tenemos enfrente, sobre todo para los que cotizamos en bolsa, es que ya no es solo dar una explicación al Consejo de Inversionistas sobre las medidas para mitigar la pandemia y la crisis (...) La comunicación ha cambiado y eso nos hará mejores personas y empresas", dijo en el evento patrocinado por Advanced Secure Solutions .

Acerca de cuáles son las estrategias para que la economía de México se recupere, la líder de DuPont Latinoamérica consideró que están el cuidado del empleo e impulsar la implementación de las reglas estipuladas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entró en vigor el miércoles.

"Si no trabajamos rápido; si no implementamos las medidas para aplicar el T-MEC; si no tomamos medidas para cuidar el empleo; si no protegemos la liquidez, y si no damos señales claras de certidumbre, de Estado de Derecho, y mejoramos la crisis profunda de seguridad que tenemos, será difícil salir adelante", destacó.

“Esperamos recuperarnos en 2021 pero es vital empezar este año, en México tenemos todo para crecer y salir adelante, el estar encerrados todo el tiempo hizo que el desánimo y frustración crezca, pero debemos estar conscientes de lo que podemos y tenemos que hacer para tener un mejor México”, agregó.

La empresaria destacó que esta pandemia hizo que las empresas en México trabajaran en tres nuevos conceptos que llegaron para quedarse, que son el home office, la digitalización de los procesos y el establecimiento de nuevas normas de seguridad.

“Me parece que hoy debemos ver a largo plazo, eso es analizar las cadenas de proveeduría y como atender la nueva tendencia en la demanda”, destacó.