Fibra Macquarie refinancia deuda por 500 mdd

Fibra Macquarie anunció el refinanciamiento por 500 millones de dólares, que incluyen una línea de crédito no garantizada por 425 millones de dólares y un acuerdo para los términos de una nueva línea de crédito garantizada de 75 millones de dólares.

En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), señaló que el refinanciamiento no afecta el nivel de endeudamiento y mejora el perfil de la deuda del Fideicomiso de inversión en bienes raíces diversificando la base de acreedores y extendiendo significativamente el plazo promedio ponderado remanente de la deuda.

“Esta transacción de refinanciamiento de 500 millones fue planeada para aprovechar las recientes reducciones en las tasas de interés, y para continuar minimizando el riesgo en el perfil de vencimientos de deuda de Fibra Macquarie. Una vez completado el Refinanciamiento, nuestro próximo vencimiento de deuda no será sino hasta el año 2023, y el plazo promedio remanente de nuestra deuda estará entre los más altos del sector, situándose en aproximadamente a 6.7 años”, explicó Simon Hanna, director de finanzas de Fibra Macquarie.

La disposición de 180 millones de dólares del crédito no garantizado a cinco años, junto con la disposición de 75 millones de dólares del crédito revolvente no garantizado y 3 millones de dólares de efectivo disponible serán utilizados para pagar anticipadamente el crédito existente no garantizado de 258 millones de dólares que expirará el 30 de junio de 2020. Se espera usar un crédito subsecuente de 75 millones de dólares con garantía a quince años para prepagar el crédito revolvente utilizado.

“El impacto del refinanciamiento es neutral desde el punto de vista del nivel de deuda y conserva nuestra proporción de deuda con tasa fija del 100 por ciento. Cabe destacar que esta transacción refuerza el apoyo nuestros bancos existentes y al mismo tiempo diversifica la base de acreedores, con la inclusión de cuatro bancos internacionales y locales a nuestra deuda sindicada.”, agregó Simon Hanna.