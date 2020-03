Eviten compras de pánico porque no hay sistemas que las 'soporten', advierte la ANTAD

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) llamó este miércoles a la población a no hacer compras de pánico para no romper la cadena de abasto de alimentos y bienes de insumo.

“Nuestra mayor preocupación es que se mantenga la cadena de abasto operando. Es importante que no se den saqueos, que no destruyan las instalaciones, esto ya la vimos en otras ocasiones. Hacemos un llamado para que no se den las compras de pánico, no hay un sistema que lo aguante”, advirtió en conferencia Vicente Yáñez, presidente de la agrupación.

Yáñez aceptó que hay desbasto de algunos productos como gel antibacterial, tapabocas y toallas sanitizantes.

“Vas en la mañana y no encuentras arroz pero en la tarde ya está, no tenemos reportes de ruptura de la cadena de abasto, nos comprometimos a que se tendría el suministro de alimentos y artículos de primera necesidad. El país tiene recursos suficientes”, remarcó.

El Financiero ha insistido por una entrevista con el presidente de la ANTAD para aclarar los saqueos, desabasto y cierres de centros comerciales que se han ordenado en el Estado de México, sin que hasta el momento el organismo haya respondido a las solicitudes.

En días pasados, la ANTAD exhortó al Gobierno Federal que les provea de seguridad para evitar un verdadero desabasto en las tiendas.

“El Gobierno nos tiene que garantizar la seguridad para que en las carreteras pueda fluir la cadena logística y que las tiendas puedan operar. Ya lo hemos visto, ahora y en otras ocasiones: hay intentos de saqueos, destrucción de instalaciones de tiendas(…) Es importante que se cuide la integridad de las tiendas sobre todo en un fenómeno como este, en una crisis como la que tenemos actualmente", dijo Yáñez.

Este miércoles más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Guardia Nacional participaría en operativos para evitar estos posibles robos.

"La Guardia Nacional tiene instrucciones de proteger, de apoyar y de ponerse de acuerdo con los gobiernos estatales", dijo.

Gobierno e IP necesitan coordinarse para abasto de alimentos: CNA

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) estimó que cuando México entre en la fase 3 de propagación del nuevo coronavirus habrá dificultades para garantizar la cadena de abasto de alimentos.

Por ello, Bosco de la Vega, presidente del organismo, consideró urgente coordinar acciones entre todas las partes involucradas del Gobierno y sector privado para evitar el desabasto.

“Va a ser un serio problema garantizar la cadena de abasto y tenemos que trabajar para estar bien coordinados con la autoridad, para que el tema de los alimentos, que es un sector vital, no padezca de suministros”, destacó.

“Hacemos un llamado a la población para que compre lo que necesita”, señaló en la videoconferencia de prensa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Precisamente, a iniciativa del CNA, el próximo 27 de marzo habrá una reunión con Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que también estarán presentes los representantes del sector de tiendas de autoservicio y departamentales, del Banco de Alimentos, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, centrales de abastos, organismos encargados de seguridad y logística.

“El campo está al cien por ciento, pero sabemos que vamos a una crisis que va a ser muy fuerte y que debemos estar preparados para las diferentes etapas que se nos vayan presentando”, alertó.

Entre las medidas de seguridad que busca coordinar el CNA con todas las partes involucradas son: almacenaje, transporte, centros de distribución de centrales de abasto, centros comerciales, pequeños abarrotes.

“Queremos buscar también el apoyo para los más necesitados de nuestro país”, agregó De la Vega.