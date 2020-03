Estos son los lugares donde se venden los cubrebocas más caros en México, según Profeco

Los paquetes de cubrebocas que HEB y Sanborns comercializaron en San Luis Potosí son los más caros, con un valor de 49 y 45 pesos, respectivamente, ante un precio promedio de 23.99 pesos, reveló este martes la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El pasado 28 de febrero, la Procuraduría requirió información de precios e inventarios de cubrebocas, gel antibacterial y/o gel antiséptico, cofias y guantes de látex a Walmart de México, Soriana, Chedraui, Farmacias de Ahorro, Farmacia Guadalajara, Farmacias San Pablo, La Comer, Farmacias de Similares y Tiendas Tres B, entre otras.

Respecto al gel antibacterial de 60 ml, que en promedio se vende a nivel nacional en 13.83 pesos, el mayor precio fue que se encontró fue de 24 pesos en Walmart sucursal Combo Pachuca, en Hidalgo, y Superama sucursal Única, de Morelia, Michoacán, de acuerdo con la investigación.

“Se recomienda hacer un consumo informado y razonado, no adquirir productos que no son necesarios, evitar compras desproporcionadas de otros artículos de uso diario -como papel de baño- y en el caso específico de los cubrebocas, atender la recomendación de las autoridades del sector salud: que los cubrebocas los utilicen las personas enfermas o que cuiden enfermos, no las personas sanas”, concluyó la Profeco.

Este martes, el número de casos confirmados de coronavirus en México subió a 93, de acuerdo con José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

De dichos portadores, el 2 por ciento fueron reportados como graves.

En el mundo se han registrado más de 187 mil casos confirmados del nuevo coronavirus y uno 7 mil 468 han muerto por la enfermedad.

También, el Ministerio de la Defensa de China anunció este martes que recibió la aprobación del gobierno para iniciar las primeras pruebas de la vacuna contra la pandemia del COVID-19.