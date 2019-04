Estos grandes corporativos ya se mudaron a los coworking

En febrero pasado, Lala anunció la mudanza de sus oficinas corporativas ubicadas en Samara al complejo de WeWork en Santa Fe. La compañía informó que el cambio fue para promover la productividad de sus colaboradores, implementar una cultura de trabajo en equipo, innovación y transparencia.

Con ello, Lala se sumó a firmas que han trasladado una o más divisiones de negocios a espacios colaborativos, entre ellas Santander, Uber, Microsoft, Scotiabank, Femsa, Cinépolis Klic y Google, por mencionar algunas, que ya tienen oficinas en edificios de empresas de coworking como WeWork, Regus, Spaces, Iza y Cow.tech.

En el país los aproximadamente 290 mil metros cuadrados (m2) de oficinas dedicados a cowork, representan 4 por ciento de mercado total de espacios de trabajo, pero se estima que para 2030 alcancen una participación de 30 por ciento.

Esto impulsado por el crecimiento orgánico de las startups y la demanda agresiva de estos espacios por parte de grandes corporativos, pues el próximo año se prevé que 2 de cada 10 compañías estarán instaladas en algún cowork.

Amy Henderson, vicepresidente de Office Advisory & Transactions Services de CBRE, explicó que los espacios colaborativos son una alternativa para las expansiones de las compañías, que por la incertidumbre económica no quieran arriesgar inversiones en oficinas propias.

Un escritorio en coworking tiene un precio aproximado de 207 dólares mensuales, 57 por ciento más económico que los 325 dólares al mes que cuesta una oficina privada, según datos de CBRE.

Además, los cowork se entregan listos para operar, con espacios adaptables para uno o más de 100 escritorios y los contratos pueden firmarse por solo unos meses, lo que los hace atractivos para los corporativos.

“Antes los cowork eran para startups, hoy en día vemos también a grandes empresas que buscan flexibilidad”, dijo.

WeWork apuesta a los grandes

Con casi 3 años de operación en México, WeWork tiene 20 ubicaciones en el país que suman alrededor de 200 mil m2.

A través de la división Enterprise, el gigante del cowork quiere atraer a más corporativos con espacios a la medida en sus edificios, a fin de lograr que en lugar del 37 por ciento actual, el 50 por ciento de sus instalaciones estén ocupadas por grandes firmas para el 2020, afirmó Diego Kuri, director de ventas de WeWork.

Hoy la compañía aloja a corporativos como Santander, DiDi y Lala.

Kuri adelantó que pronto habrá una alianza en el país con ‘Powered by we’ que ofrece a las empresas convertir sus corporativos en espacios de oficinas colaborativas de coworking al estilo WeWork, quien además se encarga de la operación del edificio.

IWG alberga a firmas consolidadas

Regus y Spaces, marcas de la firma International Workplace Group (IWG), ofrecen en sus Business Centers tanto oficinas tradicionales como coworking en más de 34 edificios.

Israel Pérez, director de ventas de Regus, detalló que de los más de 50 mil m2 de oficinas que tienen ambas marcas, aproximadamente 10 mil m2 son espacios colaborativos.

Refirió que el 70 por ciento de los clientes de Regus y Spaces son firmas consolidadas, de las cuales un gran número tiene a sus áreas de ventas en el formato de coworking, pero por confidencialidad omitió mencionar las empresas.

IZA, espacios Look and Feel

Con 25 años de experiencia como centro de negocios, la regiomontana IZA Business Centers cuenta con 33 sedes, de las cuales 9 son espacios abiertos para trabajar en Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, Querétaro y Monterrey.

Federico García Iza, CEO de IZA Business Centers, detalló que la operadora tiene más de 100 mil m2 de oficinas y 20 por ciento corresponde a áreas comunes o espacios abiertos para trabajar.

“Tenemos como clientes a Uber, Microsoft, Coca-Cola, Disney, Discovery Channel que han encontrado en nuestros espacios que su equipo puede tener un look and feel que desarrolle otro tipo de habilidades y que potencien su éxito.

La segmentación la vemos más en el look and feel que en el modelo de negocio per se”, dijo.

Cow.tech va por negocios Tech

La apuesta de Cow.tech es atraer a sus tres ubicaciones, además de startups de tecnología, a las áreas de innovación de los corporativos, tal como lo hizo con Scotiabank, FEMSA, Telefónica, Cinépolis Klic, entre otras.

“Cow es un reflejo de flexibilidad para empresas de tecnología. Ahora tenemos más de 100 startups y con esto, Cow se volvió interesante para que grandes compañías colocaran sus áreas de innovación dentro de nuestros espacios. Las firmas quieren trabajar con las pequeñas empresas porque la innovación viene de afuera”, aseguró Isaac Carreón, CEO de Cow.tech.

Cow tiene 7 mil 500 m2 de oficinas y el 15 por ciento de estos espacios ya los ocupan corporativos.